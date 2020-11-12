輝瑞公布新冠疫苗當天 CEO賣股套現1.6億

美國藥廠輝瑞（Pfizer）周一公布新冠疫苗mRNA有效率達 90% ，但輝瑞執行長布拉（Albert Bourla）被抓包同天出售近 560 萬美元（約1.63億台幣）股票，引發外界質疑其涉嫌不當交易。輝瑞周二紐約股價小跌0.47%，盤後續跌0.21%，但尚無法確定是否與布拉拋售股票動作有關。

mRNA是輝瑞與德國生技公司BioNTech共同開發，周一公布疫苗效力後當日股價漲近15%，但由於BioNTech早在10月就公布同樣消息並送EMA（歐洲藥品管理局）審核，輝瑞此動作之前已經被質疑刻意挑在美國大選後才公布以免有利現任總統川普（Donald Trump），周二也有受試者爆料輝瑞隱瞞疫苗有類似強烈宿醉副作用事實。

根據周二被送到SEC（美國證券交易委員會）的文件顯示，布拉以每股41.94美元均價出售13萬2,508股輝瑞股票，約佔其直接與間接持股中61.8％。輝瑞周二最新盤後價是38.42美元，與布拉出售價溢價比約8.4％。

輝瑞聲明，執行長的交易是早在8月19日就已在董事會通過的10b5-1計畫一部分，該計畫是要獎勵疫苗開發有功人員。另家美國藥廠Moderna今年６月也有過類似爭議，趁疫苗利多消息放出、股價爆漲之際，主要股東大量拋售持股，也被SEC盯上，但沒有開罰。

跨國獨立投資銀行貝雅（Baird）生物技術分析師 史寇尼表示，這類激勵激化和操作在生物製藥業很常見，是私營企業想出有意義的方法來促進新藥研發產製。他說：「我認為這是布拉應得的。和有效疫苗為世界帶來的好處相比，他賣股票所或歷任根本不算什麼。」

（中時新聞網 王毓健）

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