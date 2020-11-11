美股︱科技股強勢上漲 那指勁揚逾2%

輝瑞疫苗正面消息對市場的刺激於周三（11日）出現收斂，道瓊工業指數早盤上漲，但後來震盪收低，收盤下挫23點；而近來承壓的科技股則漲勢再現，帶動那斯達克指數勁揚逾2%，投資人再度將目光從經濟復甦概念股轉回至疫情受惠股。

前一交易日上揚的經濟復甦概念股於周三出現強勁反彈，美國運通下跌4.17％，領跌道指；波音和迪士尼都下挫至少3％。本周表現較差的科技和非必需消費品類股則於周三表現出色，科技股勁揚超過2％，非必需消費品類股上漲1.5％。

多位聯準會（Fed）官員向媒體透露，輝瑞疫苗的好消息雖然為全球股市注入了一劑強心針，但遠水救不了近火，經濟復甦並非立刻到來。聯準會波士頓分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 指出，目前要判斷疫情結束與否仍言之過早，他相信要等到明年下半年才能見到疫苗接種廣泛完成，屆時經濟可望反彈，然而在此之前，接下來半年的全球經濟仍將繼續動盪。