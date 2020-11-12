推廣居家健身 派樂騰邀碧昂絲開課

美國居家健身器材公司派樂騰（Peloton）10日宣布已與流行樂天后碧昂絲（Beyonce）簽訂多年合約，後者將為派樂騰製作一系列串流健身課程。



受此消息激勵，派樂騰股價周三早盤再漲近2％。被譽為健身界網飛的該業者，今年來股價狂飆超過252％，帶動市值暴增到291億美元。



派樂騰發布聲明指出，「碧昂絲將與派樂騰密切合作，創造一系列主題健身課程…..跨越多項健身領域，包括飛輪、跑步、重訓、徒手訓練、瑜珈與冥想等。」



碧昂絲也表示：「派樂騰與我均相信音樂的力量有助提升、激勵與鼓舞從事健身的民眾。」



該業者在全球約有360多萬名會員。它指稱碧昂絲是最受會員歡迎的歌手。



雙方並沒有進一步揭露合作的相關細節，不過碧昂絲是該公司的投資者之一。



受惠疫情帶動居家健身熱潮興起，派樂騰今年來人氣與股價雙雙衝高，但鑒於近來疫苗研發傳出重大進展，派樂騰可能因民眾重回健身房運動，導致它的發展前景面臨挑戰。



CFRA研究機構零售分析師雅努雪絲基（Camilla Yanushevsky）認為，派樂騰的商業模式目前正處於轉捩點，透過與碧昂絲的合作，能讓該公司提高會員的參與度和忠誠度。



目前由碧昂絲策劃，已在app推出的第一個健身課程是30分鐘的飛輪，未來數月像瑜珈與重訓課程也將陸續推出。



派樂騰上周發布上季財報，受飛輪車與跑步機需求強勁，帶動銷售激增232％至7.579億美元，它在當時並樂觀預測本季銷售可望突破10億美元大關。