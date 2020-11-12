輝瑞反駁川普 疫苗進度無關政治

輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech日前宣布新冠肺炎疫苗預防功效高達90％後，遭美國總統川普質疑是故意拖到大選結束一周後才公布消息，但輝瑞加以反駁。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，疫苗研發進度無關政治。



博爾拉稍早接受CNN電視台專訪時強調，他在8日才得知公司與BioNTech合作的疫苗有效率達90％，且至今連他都還沒看到詳細數據。



今年10月博爾拉曾在輝瑞官網發文表示：「根據目前人體試驗的招募情形與施打進度，我們估計將在11月第三周達到里程碑。」這番話在當時立刻被川普政府拿來做宣傳。



美國副總統彭斯（Mike Pence）當時在推特發文表示，輝瑞疫苗研發進度超前「要歸功於川普總統推動政府與民間合作研發」。



10月以來輝瑞對人體試驗數據進行過多次期中分析，但當時實驗組的感染人數偏低，以致整體試驗無法提出有意義的數據，直到11月8日才取得完整數據證明疫苗功效。輝瑞隨即在9日公布消息，沒想到又被川普拿來大做文章。



川普9日在推特發文表示：「如同我先前講過的，輝瑞和其他藥廠勢必會拖到大選後才發表疫苗試驗成功，因為他們沒膽在選前公布。」川普也藉機向總統當選人拜登放箭，在推特發文表示拜登當上總統「只會讓未來4年都沒疫苗可用」。



事實上，輝瑞疫苗成功與否都與川普政府沒有直接關聯，因為輝瑞並未參加川普政府推動的「神速行動」疫苗研發計畫，未獲得政府資助加速疫苗研發。輝瑞及BioNTech雖獲得美國聯邦政府承諾19.5億美元資金，但這筆資金的目的是確保疫苗上市後能在美國快速普及，而非協助研發。



儘管輝瑞疫苗短期內還無法達到上市門檻，但輝瑞表示一旦受驗者施打第二劑後完成2個月追蹤期，公司就會向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA）。