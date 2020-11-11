拜登不放手！中美科技爭霸 4大戰場繼續廝殺

美國大選最後結果出爐，由拜登獲勝將入主白宮。根據CNN報導，在川普時代，中國被視為美國政府最大的政治及經濟敵手，儘管未來繼任的拜登，不像川普的狂言及不可預測性，也不要期望他上任新政府後，對中國科技戰會有鬆動，摩根大通分析師預測，下階段美中科技戰會有4大戰場。

報導並引述幾位經濟及貿易專家意見表示，隨著美國政府持續審視與中國各個面向的關係，美中在貿易及科技領域上恐漸行漸遠。

其中，韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員Alex Capri指出，比起川普對中國的激進言論，拜登的論調將更富有外交意義，儘管如此，美中之間仍存在著根本且系統性的競爭。

報導指出，今年發生的各種大事，強調了美中固有的緊張關係及不信任感，儘管雙方在一月達成初步貿易協定，幾個經濟衝突仍懸而未決，包括美國指控中國竊取技術，且給予國有企業過多特殊待遇、犧牲外企利益等等。對於中國是否利用其技術來監視美國國民，成為美國兩黨皆一致認同的國安威脅，後續衍生的行動包括制裁華為，並使中企更難在美國證券交易所上市。

另外，今年爆發的新冠肺炎疫情也加劇了雙方的分歧，其他還包括香港衝突、新疆人權議題，這些行為都擴大了美中分歧。戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家William Reinsch指出，拜登已明確表示了未來方針，即兩黨都支持對中國的強硬態度。

摩根大通分析師稍早前報告指出，拜登的勝利將使兩國4個領域激烈競爭，包括5G網絡、量子計算、人工智能及生物科技。在爭奪這些領域的主導權時，兩國將逐漸走向脫鉤，減少合作，限制技術分享，甚至是終止部分貿易合作案。

Capri也預計，中國將進一步減少對美國產品的依賴，中國已在其下個5年計畫中，強調了提高技術能力並自給自足的核心政策。北京可能還會發現，拜登政府更能有效組織一個國際聯盟，以挑戰中國的國家補貼、外企人權及智財權保障的問題。

最後，報導強調，在川普執政期間，美歐關係隨著貿易衝突惡化，這點一直困繞著川普。牛津經濟研究亞洲首席經濟學家Louis Kuijs便指出，先進國家在近幾年缺乏共識，有很大的程度是因為美國政府過於「單打獨鬥」。

（中時新聞網 葉明芳）

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