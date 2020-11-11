美兩黨互爭參議院掌控權 共和黨暫領先一席

今（11/11）日國際財經新聞重點摘要：

1. 美國兩黨互爭參議院掌控權 共和黨暫領先一席

美國聯邦參議院改選情勢緊繃，在北卡羅來納州勝負明朗後，目前共和黨以49席領先於民主黨的48席，這對總統當選人拜登所屬的民主黨致力奪取參院掌控權來說，是又一次挫折。

在北卡羅來納州，民主黨候選人康寧漢（Cal Cunningham）承認敗選，共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）確定連任。

康寧漢在聲明中表示，雖然11月3日選舉的計票最終結果尚未宣布，他已打電話向提里斯道賀，「選民表達了意見，我尊重他們的決定」。

美國聯邦參議院共有100席，這次改選35席。目前總計共和黨握有49席，民主黨有48席。

現在眾人目光都聚焦於喬治亞州的2席，由於目前領先者的票數都未過半，依喬州法律規定，明年1月5日將舉行第2輪決選，結果產生後，才知道哪一黨掌控參議院。

另外，阿拉斯加州也有1席歸屬仍未確定，但共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）目前領先。

若兩黨席次五五波，則依照參議院規則，民主黨籍副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將可做出關鍵性決定。

參議院職權範圍廣大，除了立法權外，未來拜登任命部會首長也須經參議院同意；此外，最高法院大法官任命案也須獲得參議院認可。

在聯邦眾議院方面，11月3日選舉後，民主黨仍掌握眾議院多數。

法新社提到，拜登在2009年出任前總統歐巴馬的副手之前，曾擔任參議員長達36年，未來國會態勢分裂，拜登將不得不使出談判技巧和他對參院事務運作的嫻熟經驗。

（中央社）

2. 東京奧運若開放外國觀眾 日本考慮免隔離14天

日本共同社報導，延期到明年夏天舉行的東京奧運與帕運，若開放外國觀眾觀賽，日本政府正考慮免除入境須隔離14天的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施。

報導指出，因為觀眾不像選手有專門的車輛等交通方式，屆時外國觀眾除了不用隔離14天，也會被允許使用大眾運輸工具。

不過日本政府也將採取多項防疫措施，如外國觀眾在出國前必須接受數次檢驗，入境日本後也須追蹤健康狀態等。

日本中央政府、東京都與大會組織委員會預定明天召開第5次武漢肺炎對策調整會議，在決定是否接受外國觀眾入境觀賽之前，將先討論接受外國觀眾的條件。

（中央社）

3. 找嘸頭路 韓國10月失業率創3個月新高

韓國10月失業率躍升為4.2%，不僅比去年3.5%要多，也比市場原估值3.6%來得要大。這對近日疫情有升溫趨勢的韓國社會來說，無疑是雪上加霜。

韓國統計廳(Statistics Korea)剛公布最新就業市場動向，10月失業率為4.2%，雖與5到7月失業數據不相上下，但與8月3.2%，9月3.9%相較，表示愈來愈多人失去了飯碗。其中，15到29歲青年族失業率，更高達8.3%，較去年同期多增加1.1%。

若以失業人口來看，10月增加8.1萬人次，總數達117萬。統計數據中，有高達近48個工作，在這波疫情期間消失。這是繼2009年8月金融海嘯時期，工作數量連續減少8個月後，再次出現工作銳減情況。另方面，就業人口雖增加5.4萬，總數約2700萬，但較去年同期，還是大減42萬左右。

再以勞動力參與率來看，10月從62.2%小增至62.4%。同時，15到64歲領薪水的就業率，還是停留在59.8%，但年減1.4%。

勞動力參與率，是指勞動力占15歲以上人口比率，也就是15歲以上人口，有參與勞動的比率。

最後，光在10月這一個月內，旅遊餐飲業就少了近23萬個工作，躉售零售業也沒了近19萬個頭路，同時，製造業近10萬個飯碗也不見了。人力資源業者調侃，日前，財政部官員還信誓旦旦地說，10月就業市場可望溫和復甦，沒想到這份最新就業報告，卻大大地打了這些公務員一巴掌。

（時報資訊 柳繼剛）

4.挪威失業率7個月來首度上升

由於為對抗疫情採取新措施導致失業人口增加，挪威10月最後一周失業率從6.6％攀升到6.7％，為4月以來首度上揚。

不過與4月所創的15.4％紀錄新高相比，挪威失業率仍然出現明顯下滑。

今年3月為遏止疫情快速蔓延，挪威政府曾實施緊急封鎖措施，許多公家與民間機構被迫關閉，也讓該國經濟陷入不振。

雖然隨後經濟開始逐漸復甦，但隨著歐洲疫情再度惡化，該國政府上週又宣布新措施以減緩感染率上升速度。

（工商時報 蕭麗君）

5. J.C. Penney百貨獲准重整 免於走向破產

美國連鎖百貨公司J.C. Penney百貨，周二獲得破產法院批准該公司的重組計畫，讓該百年歷史連鎖百貨公司免於步入破產命運。

根據稍早的收購協議，Brookfield資產管理和Simon財產集團將透過現金和新的定期貸款債務實質上收購所有J.C. Penney的零售和營運資產，兩公司成為新的控股股東。

J.C. Penney百貨在今年五月申請破產重組，成為疫情爆發以來首家以及最大家申請破產的零售商。疫情爆發以來已有至少20餘家零售商申請破產。

根據新的重組規定，J.C.Penney百貨將在未來兩年砍掉近300家百貨商店，僅剩約600家。

然J.C. Penney的命運仍在火線上，對於美國新一波的疫情再起，已經有許多零售商擔憂業務受影響。Penney的融資協議將在11月16日到期，該收購交易必須在11月20日完成，以避免百貨營運的中止。

J.C.Penney執行長Soltau表示，從這程序的一開始，公司目標是確保百貨能在未來數十年繼續服務顧客，而法院的判決讓公司達到該目標。

（時報資訊 張朝欽）