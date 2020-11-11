輝瑞疫苗曝驚人副作用 第2劑狀況更劇烈

美國藥廠輝瑞製藥日前(9日)宣布，與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗傳出具有超過90%的保護效力（Vaccine efficacy），昨（10）日有參與輝瑞疫苗臨床試驗的志願者表示，其疫苗副作用包括頭痛、發燒及肌肉痠痛等，症狀猶如「嚴重宿醉」。

據外媒《鏡報》報導，輝瑞疫苗的臨床試驗採取雙盲試驗，這表示參與者及研究人員都不會知道接種的是疫苗還是安慰劑，而在這場試驗中，只有近一半的志願者願意接種受試疫苗，其餘志願者則接種不含疫苗的安慰劑。

一名住在德州44歲的德希爾茲（Glenn Deshields）透露，接種疫苗後帶來的副作用，猶如「嚴重宿醉」，並直覺自己接種的並非安慰劑，而是疫苗，原因只在於他找醫師檢測抗體結果為陽性。

他也坦言，接種後讓他對輝瑞的疫苗充滿信心，隨後更道出「我祖父第一個記憶是第一次世界大戰結束的鐘聲，那在我心裡，也有同樣的感受，疫情定會結束的。」從字字句句都可看出德希爾茲對輝瑞疫苗的肯定。

另外，美國密蘇里州，一名為45歲的凱莉（Carrie），她透露於9月接種疫苗第1劑後，全身就出現痠痛、發燒及頭痛等症狀，然而在10月接種第2劑後，狀況又變得更加嚴重。

凱利表示，當一名臨床試驗者是她應盡的「公民義務」，輝瑞在9日時宣布疫苗的成果，也讓她感到欣喜且驕傲，今年受到新冠肺炎壟罩，不少人仍承受折磨，她認為「我會去參加就是希望能做點什麼，好來阻止人們繼續被病毒摧殘。」

中央流行疫情指揮中心發言人莊仁祥也在昨日表示，目前全球疫苗都還在臨床試驗階段，就算輝瑞疫苗目前宣稱具90％的有效性，但還是要看第3期臨床試驗的安全性、有效性結果才能判斷是否有用。

（中時新聞網 楊雅婷）