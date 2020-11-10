美股開盤漲跌不一 五大科技股均下挫

輝瑞與Biontech在新冠疫苗的試驗上獲得佳績，給市場帶來好消息，也帶動昨天美股大漲，但對遠端及宅經濟商機卻有不少影響，不少科技股應聲下挫，今天美股一開盤上漲逾百點，那指卻下跌逾1%，標普下跌不到0.5%，五大科技股皆下跌。

截至台北時間10日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲158.11點或0.54%、暫報29316.08點；那斯達克指數下跌49.74點或0.42%、暫報11664.05點；標普500指數下跌4.30點或0.12%、暫報3546.20點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌0.56%；Alphabet(GOOGLE)下跌1.36%；微軟下跌1.55%；Facebook下跌2.24%；亞馬遜下跌1.25%。台積電ADR下跌0.58%。

瑞銀財富管理首席投資官Mark Haefele表示，投資者需要對那些2020年落後市場的周期股採取分散投資的策略，同時遠離大型科技股和那些宅家抗疫概念股。美股市場下一波行情主要來源於社會更加自由流通，和美國大選後政治不確定性的終結。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示，輝瑞公司的研究結果當然是好消息，90%的成功率遠遠高於預期，在全球經濟黑暗的一年裡，這是一盞非常需要的明燈，然而，就像一年前知道的那樣，要在短期或中期內恢復正常，還有一段路要走。

這一消息發布之際，世界仍在繼續努力應對第二波大流行病。在美國，紐約市市長Bill de Blasio表示，紐約市正危險地接近第二波疫情，檢測陽性率升至2%以上。在歐洲，匈牙利宣布了更多的限制措施，將關閉餐館（外賣除外），同時中學也將實施遠程教育。

Ally Invest首席投資策略師Lindsey Bell指出，從長期來看，科技股仍有良好的發展前景，但它的發展速度可能不會像三月份以來那樣超過市場上的其他行業。

市場還需要關注美國大選，同樣也是充滿不確定性。美東時間周二下午兩點，拜登將發表講話。同時，川普拒絕承認敗選，且競選團隊正在準備發起訴訟、控訴計票欺詐等。

（中時新聞網 葉明芳）