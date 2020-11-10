輝瑞疫苗 英國已訂購4000萬劑

英國預計在今年底前將可獲得約約1000萬劑的瑞輝/BioNTech新冠候選疫苗；然而首相強生(Johnson)周一指出，該藥劑在獲得正面臨常測試結果之前，仍有許多難關待通過。

強生在國會中指出，他已經訂購4000萬劑的輝瑞/BioNTech候選疫苗，足夠保護三分之一的人口。強生發言人指出，年底前將有1000萬劑的藥等待監管單位的批准。

強生表示，疫苗的好前景為疫情樂觀者的原因，他們認為疫情將在明年春天獲得控制；然而儘館可見到科學進步，強生強調英國的封鎖規定仍為必要的。

「我們絕對不能只依賴於這個解決方案，我們現在可能犯的最大錯誤就是在這關鍵時刻鬆懈了決心」強生指出，

疫苗在可以讓民眾使用之前，仍有數個難關要過，例如試驗安全的數據以及監管單位的批准。

一但疫苗獲得批准，英國將開始使用，衛生單位將執行分配計畫，老年人和第一線工作人員將優先使用。

衛生部副部長Van-Tam表示，希望聖誕節前能看見疫苗。

英國政府目前已經簽訂了六種候選疫苗的交易，包括輝瑞/BioNTech、牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)等。

牛津大學醫學教授貝爾(Bell)為政府疫苗小組成員，表示非常樂觀會預見到好結果，合理地有很好機會獲得好結果，該發言指的是牛津大學的大規模疫苗試驗結果；貝爾指出不是數月，而是數周將看到好結果。當問到是否會在春天回歸正常，貝爾給予肯定回覆。

（中國時報 張朝欽）