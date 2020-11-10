期望經濟復甦 日本多數企業盼繼續舉辦東奧

今（11/10）日國際財經新聞重點摘要：

1. 日本多數企業盼繼續舉辦奧運 以刺激經濟復甦

路透社調查顯示，多數日本企業希望明年夏天能舉辦東京奧運，並限制觀眾人數，表示雖然此舉對經濟的刺激可能有限，但也總好過什麼刺激也沒有。

這份民調與今年稍早執行的民調結果形成強烈對比。日本放送協會（NHK）7月間調查顯示，2/3日本民眾認為奧運應該取消，或延至更久後再舉辦。

將觀光業視為復甦經濟救命丸的日本首相菅義偉已誓言，將竭盡所能確保遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情推遲的奧運能在明年舉行。

消息人士也向路透社表示，相較於前任首相安倍晉三希望以「完整形式」舉辦奧運，菅義偉對採取較為簡化方式舉辦奧運一事也抱持較多彈性。

這份10月26日到11月4日間針對中大型非金融類公司所做調查顯示，68%受訪者認為奧運應該繼續舉辦，3/4的人認為若真的舉行，則應該限制進場觀眾人數。

一間金屬公司經理寫道：「就日本經濟方面來看，繼續舉辦比不舉辦好。」

日本經濟4到6月間陷入戰後最嚴重蕭條，如今已出現復甦跡象，不過復甦力道不足以讓經濟在短期內恢復至疫情前水準。

2/3企業預料舉辦奧運對經濟的刺激將有限，不少人表示外國賓客人數將大幅低於非疫情時期；11%受訪者認為經濟會獲得大幅提升。

不過，近1/3受訪者表示應該取消奧運，指出許多國家病毒仍在肆虐中。

一間運輸公司經理寫道：「身為日本人，我希望奧運繼續舉辦，但除非疫情能在今年內消退，否則我認為除了取消別無他法。沒有必要舉辦奧運招來危險。」

這份日經研究（Nikkei Research）替路透社所做調查訪問485間企業，其中約220間有做出回應。受訪者皆未具名，以便更能自由表達意見。

（中央社）

2. 川普陣營提告 控賓州郵寄投票機制不透明

美國總統川普陣營今天提出訴訟，控賓州郵寄投票機制「缺乏所有透明公開且可以驗證選民是本人的指標」。

路透社報導，這起訴訟是向賓州聯邦法院申請緊急禁制令，以阻賓州官員認證民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）贏得賓州。

川普競選連任團隊總法律顧問摩根（Matt Morgan）在聲明中說：「賓州選民會因他們所選擇的投票方式，而遭不同標準對待，因此我們認為這種雙軌選舉制度可能導致未經適當核實或監督就計入欺詐性選票。」

美國媒體7日報導，拜登預估已拿下賓州，累計選舉人票數超越270張當選門檻。共和黨籍的川普未承認敗選，誓言對結果提出法律挑戰。

（中央社）

3. 川普誓不言退 彭斯與參院多數黨領袖支持

美國總統川普今天持續透過推特抱怨大選不公，絲毫沒有認輸的打算。他今天獲得副總統彭斯與共和黨大老、參議院多數黨領袖麥康奈的背書，支持他採取法律途徑。

在民主黨候選人拜登（Joe Biden）於6日中午前確定拿下關鍵搖擺州賓州，隨後宣布勝出後，雖有媒體捕捉到川普打高爾夫球與回到白宮的鏡頭，但川普至今未在媒體前公開露面。

雖然消失在媒體前，川普並未沈寂，今天連發多條推文，除了開除國防部長艾斯培（Mark Esper）與一條關於股市飆升及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗即將問世的推文外，其餘都與選舉有關。

川普一一細數幾個關鍵搖擺州的最新狀況，包括喬治亞、賓州、威斯康辛、內華達州，不是指控計票過程不透明有虛假選票存在，就是認為選情將有突破並能獲得重大勝利。

但對川普而言，更好的消息應當是麥康奈（Mitch McConnell）今天在國會殿堂的力挺。

麥康奈在國會發表的講話中表示川普百分之百有權調查選舉的違規行為與要求重新計票，並採取法律行動。

他呼應川普說法表示，所有合法選票必須被計入，任何不合法的選票都不應被計入。他也說媒體的預測與評論對於包括總統在內的任何公民的合法權利不具否決權。

彭斯（Mike Pence）今天也透過推特（Twitter）表示，已經告訴競選團隊大選尚未結束，「川普不曾停止為我們而戰，我們會持續奮戰直到每張合法選票被計算」。

（中央社）

4. 艾爾段准女婿辭財長 土耳其經濟政策可能劇烈轉變

土耳其國庫和財政部長阿爾巴拉克出人意表地在他的岳父、總統艾爾段開除央行總裁隔天請辭，引發一波政治動盪。請辭的消息牽動里拉匯率勁揚，艾爾段9日晚間已接受辭呈。

總統府通訊署9日深夜在聲明中指出：「經總統評估後，國庫和財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）請求免任其職一事已獲批准。」

阿爾巴拉克8日晚間在社群帳號中張貼辭職聲明，以健康因素請辭。（圖取自維基共享資源；作者EUROCHAMBRES，CC BY 2.0）

阿爾巴拉克8日晚間在Instagram帳號中張貼辭職聲明說：「任部長職近5年後，我因為健康問題而決定不繼續現職。」

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在阿爾巴拉克張貼辭職聲明前一天（7日）才剛開除中央銀行總裁烏伊薩爾（Murat Uysal），由前財政部長阿格巴爾（Naci Agbal）接任。

42歲的阿爾巴拉克沒有說明「健康問題」為何，但阿格巴爾對阿爾巴拉克的經濟措施多所批評。

阿爾巴拉克聲明請辭後，土耳其貨幣里拉兌美元匯率9日勁揚6%，創過去兩年來最大單日升值幅度，代表投資人預料政策上將回歸正統經濟。外界認為，未採行升息手段挽救里拉匯率是阿爾巴拉克任內一大敗筆。

艾爾段抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和全球央行持相反看法。

阿爾巴拉克2015年至2018年間擔任能源與天然資源部長、2018年7月出任國庫和財政部長。外界普遍認為2003年掌權至今的艾爾段銳意培養女婿接班。

艾爾段此刻接受阿爾巴拉克請辭，一方面代表經濟政策可能劇烈轉變，同時意味執政黨正義發展黨（AKP）內可能出現政治洗牌。

根據10日凌晨刊登在官方公報上的總統令，艾爾萬（Lutfi Elvan）已獲任命為國庫和財政部長。58歲的他於2013年至2015年曾任運輸和基礎設施部長、2016年至2018年曾任發展部長。

總統府通訊署在聲明中提到，就連已開發國家都因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，以及區域和全球政治危機而遭逢嚴峻經濟困境之際，「我國在此關鍵時刻蒙受最小損害，這要歸功於國庫和財政部長阿爾巴拉克所做努力。總統感謝尊敬的部長所達成的成就」。

（中央社）

5. 日本10月銀行放款微增6.2％ 大企業縮手、小公司續旺

日本10月銀行放款年增幅6.2%明顯放緩，而在疫情持續肆虐下，部分大集團甚至已開始償還銀行貸款，對於資金需求倒沒有這麼強烈。相反地，小公司還是一直有資金需求急迫性。

日本央行官員補充，大企業對資金需求已到高峰，產業中對資金需求甚至出現縮手現象。但是，信用金庫(shinkin)放款金額卻有增無減，甚至屢創新高。

專門與日本中小企業，或跟當地居民有密切資金來往的信用金庫，持續借放鉅額款項給需要企業主。報告中記錄，信用金庫10月放款率急增8%，增幅也創下紀錄。這也表示，還有很多受到疫情衝擊的中小企業，需要大量資金來周轉。

日本央行這份銀行放款報告，日本全部銀行10月放款年增率為6.2%，較9月6.4%與8月6.7%都來得少一點，但比市場預估年增率5.7%，要來得多些。其中，大集團主要資金來源的大銀行，10月放款率增幅為6.7%，較9月7.3%略為下滑。顯示大企業資金需求減緩，對於景氣尚未全面明朗化前，償還部分貸款先，借貸再停看聽。

新冠肺炎持續侵襲日本社會，約一星期前日本單日確診人數又破千，創近3個月來最高。菅義偉政府今早也指出，將推出新一輪疫情紓困救助計畫。日本經濟部長在今早記者會中表示，2020財年將推出第3次新冠肺炎救助計畫，據悉金額規模落在10兆至15兆日圓間，約970億美金。為抵抗疫情帶來經濟衝擊，日本政府前前後後已投入，共約27兆日圓鉅額資金。

（時報資訊 柳繼剛）