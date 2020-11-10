豬羊變色！金價雪崩近百美元 7年來單日最慘

新冠疫苗傳利多，提振美元、公債殖利率，也帶動以傳統產業為主的道瓊工業指數，但避險需求大幅下降，貴金屬應聲重挫，上周才登上9月中旬以來高點黃金最慘，周一國際金價大跌近100美元，創7年來最大單日跌幅。

12月交割黃金期貨下跌97.30美元或約5%，收每盎司1,854.40美元；12月交割白銀期貨下跌1.96美元或7.6% ，收每盎司23.701美元。最抗跌者是鈀金，12月交割期貨跌不到1美元，報每盎司2,499.20美元。

據報導，在金價暴跌之際，美國10年期公債殖利率自上週五的0.821%升至 0.95%，美元指數亦上漲0.7%。美元及殖利率上升，皆不利於黃金，削弱其對海外買家的吸引力。

Kitco.com高階分析師威可夫(Jim Wyckoff)表示，疫苗似乎是全球市場等待數月、終於出台的好消息，特別在疫情嚴峻時期，對市場影響更大。

GoldMining執行副總裁賴特(Jeff Wright)指出，拜登贏得美國大選也加劇黃金跌勢，因為民主黨入主白宮、共和黨繼續掌握參議院，分裂政府使得市場預期有更理性的總統但其最有殺傷力加稅政策可能不會通過，資金流向股市。不過他預期明年2月新紓困法案會出爐，加上貨幣寬鬆環境可能明年整年不變，金價可能會近期回檔盤整，接下來待利多出爐就直攻2,000美元。

（中時新聞網 王毓健）