日本防疫分科會：疫情可能急速擴大

日本北海道等多處本月以來新冠肺炎確診病例明顯增多，日本政府防疫對策分科會（分科會）提出緊急建言表示，若不採取適當防疫措施，疫情可能急速擴大。

日本放送協會（NHK）報導，本月以來北海道、東京等各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例明顯增加，分科會今天開會討論後提出建言。

日本政府在10日召開的防疫本部會議上將彙整防疫對策。

分科會會長尾身茂今天在記者會上強調：「如果不採取適當防疫措施，疫情可能急速擴大。」

分科會對於日本多處發生群聚感染情況指出，有陪侍餐飲店、外國人聚集區域等應做好防疫工作，此外，邊境管制的防疫措施也應加強。

冬季被認為感染新冠肺炎的風險較高，如果要重啟社會經濟活動同時兼顧防疫的話，一般民眾、自治體、中央政府等應做好防疫對策。

分科會建議的防疫對策有5項，包括「加強防止群聚感染」、「採取對話型資訊發布」、「防止店鋪或職場等地發生疫情」、「重啟國際間人員往來時加強防疫工作」、「推動基因解析以檢視防疫對策」。

有關防止群聚感染對策，外國人聚集區、輕症者較多的大學生等發生較難察覺的群聚感染案例增多，因此有必要與各國的大使館、支援團體等合作，用易懂的日文或多語發布防疫資訊，設立可諮詢健康狀況的體制、自治體應與大學的健康管理中心等合作，推動防疫的啟蒙工作及資訊共享。

地方行政單位要與醫療機關、高齡者設施等加強合作，完善防止群聚感染的體制，如果有發燒病患增多等異常情況可迅速因應。

防疫資訊的發布、店鋪防疫對策等可透過社群網站等，告訴年輕人感染風險高的場合或聚餐時該如何降低染疫風險。

餐飲店應分業種，進一步徹底做好防疫指導，尤其是冬季，較難做好室內通風的寒冷地區，防疫措施應加強，譬如餐飲店內設置監測二氧化碳濃度的設備。

隨著國際間人員往來逐漸重啟，政府的邊境管制措施與地方上的防疫對策有必要合作，保健所（衛生所）或醫療機關被要求應有多語因應。

分科會表示，過新年期間的放假最好分散，採少人數旅行。保健所的功能、醫療體制有待加強。

日本疫情分為4級，確診病例急增，導致社會經濟活動須部分限縮的情況列為「第3級」。分科會表示，為了避免達到「第3級」以上情況，民眾須團結一致做好防疫工作。