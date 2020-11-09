美股︱疫苗傳利多 道指飆834點 那指逆勢跌
華爾街股市迎來拜登宣布勝選後第一個交易日，在此同時，美國製藥大廠輝瑞和德國生技公司BioNTech的試驗數據顯示，其共同研發的疫苗90%能有效預防新冠病毒，受此消息激勵，道瓊工業指數和標普500指數周一（9日）跳升，道指盤中一度飆漲1610點或5.69%，締造歷史新高，直逼三萬點大關，收盤漲幅收窄至834點，為6月5日以來最大單日漲幅；標普500指數盤中一度勁揚3.89%，也寫下盤中新高。
然而，由於龍頭科技股逆勢向下，不僅拖累那斯達克指數收跌1.5%，也導致道指和標普500指數收盤價遠低於當日高點。
輝瑞和BioNTech於9日宣布，根據一項大型研究的初步數據顯示，兩間公司聯手研發的新冠疫苗預防新冠病毒的保護力高達90%。根據預估，輝瑞預期2020年底前能供應全球5,000萬劑疫苗，2021年將增至13億劑。
疫苗利多消息宣布後，航空和旅遊股股價出現了強勁反彈。郵輪營運商嘉年華（Carnival Corp.）股價飆升39.3％，西南航空（Southwest Airlines）上漲9.7％，迪斯尼公司（Walt Disney Company）勁揚11.9％。
由於樂觀期望經濟活動能回歸正軌，銀行股也順勢上漲，摩根大通和美國銀行分別上漲13.5％和14.2％，花旗集團攀升11.5％。