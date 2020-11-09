大選底定 歐美股狂飆

在歷經4天漫長且戲劇性的開票後，民主黨候選人拜登確定出線，將擔任第46任美國總統。由於拜登勝選有助於國際經貿情勢的穩定，加上輝瑞新冠疫苗試驗療效傳來佳音，美歐股市周一上演慶祝行情全面噴出大漲，美國道瓊工業與標普500指數紛創歷史高點。

周一歐股盤中新冠疫苗研發傳來重磅利多，進一步炒高市場多頭氛圍，由輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗最後階段的臨床試驗報告顯示，疫苗的保護效果超過90％，遠優於預期。

歐股行情全面噴出，英國大盤暴漲5.6％，德國股市飆漲6.11％，法國大盤更急飆7.99％，Stoxx 600泛歐股市指數漲幅高達4.3％。

美股更是一發不可收拾，一開盤道瓊工業指數就暴漲1,523點或逾5.37％，來到29,874點，創歷史新高，標普5百指數大漲3.8％，來到3,642點，亦創歷史新高。科技股漲勢相對落後，那斯達克指數上漲1.0％，報12,012點。

亞股最先展開慶祝行情，包括日本、南韓、印度與台灣股市全面收紅，其中日經指數大漲2.1％，改寫29年新高。

分析師指出，拜登當選可能有助於歐盟與英國談成貿易協議，法國巴黎銀行經濟學家郝林沃斯（Paul Hollingsworth）表示，「由於拜登與愛爾蘭的緊密關係，英國若是無協議脫歐，也代表美英談成自貿協議的機會大為降低。」

翰亞投資基金經理人Ken Wong表示，「股市因為選舉結果底定而上漲，也慶賀拜登當選後盤勢將減少大幅震盪。」他還說，由於參院可能還是由共和黨掌控，限縮民主黨推動取消減稅方案等政策的能力，投資人因此也看好股市後市。

新加坡金融科技平台FSMOne.com總經分析師羅爾（Colin Low）指出，「市場的共識是拜登在貿易與外交政策的立場將較為鴿派，不像川普任內的強勢且難以捉摸，這對於科技股與大陸股市都是大利多。」