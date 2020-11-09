企業給力 支撐美股多頭行情

展望美股選後走勢，分析師認為，隨著美國大選結果底定，終於可以回歸企業基本面，有鑑於許多企業第三季財報輕鬆超出預期，將為股市下一波多頭帶來支撐力道。

根據FactSet數據，標普500企業已大多公布第三季財報，分析師預估第三季獲利比去年同期減少7.5％，減幅明顯低於9月底預期水準，當時預估獲利會重摔21％。

企業獲利前景更趨樂觀，反映疫情雖重創整體經濟，但許多業者已逐漸自疫情的低谷中復原。優比速（UPS）、花旗（Citigroup）、Taco Bell母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands）上季業績皆擊敗市場預估。

柏瑞（PineBridge）投資公司全球股票部門主管Anik Sen表示，整體來說，市場對美國企業的恢復力愈來愈有信心，「這不只是因為我們有財政振興方案，也不只是因為聯準會（Fed）的支持，而是美國企業展現超越市場預期的能力」。該公司管理約1,117億美元資產。

根據樂觀投資者的看法，企業財報遠優於預期，是經濟展現V型復甦的證據，有助於股市注入動能再創新高。

標普500指數今年累漲8.6％。

不過，上個月企業財報告捷的消息頻傳，卻未帶動投資人信心，受累於選情發展和疫情日趨嚴峻，皆使美股承壓，該月標普500指數下挫2.8％。根據FactSet調查，第三季獲利遠超出預期的企業，從財報公布前兩日到後兩日，股價平均只小漲0.4％，反觀近5年此數據平均上揚0.9％。