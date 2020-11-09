拜登主政 與企業關係更穩定

隨著美國大選塵埃落定，企業領袖也迎接新局面。多數領袖預期未來4年拜登政府帶來的最大改變不是政策大轉彎，而是白宮與企業關係比川普時代更穩定、更可預期。

芝加哥郊區的汽車零件供應商UGN執行長安東尼（Peter Antony）表示：「未來局勢對企業更有利，因為企業與白宮關係會更穩定。」

川普執政期間雖然推出多項親商政策，但對外激烈的貿易政策卻讓美國企業吃足苦頭。過去4年間川普也多次向企業領袖隔空開砲，讓白宮與企業關係起伏不定。安東尼認為拜登在商業議題上偏向中立，有助企業與白宮交流意見。

美國連鎖餐廳Dunkin’ Donuts前執行長羅森伯格（Robert Rosenberg）表示：「新總統的頭號任務是將恐懼、焦慮、分裂的社會氛圍轉換為充滿希望及包容。」

另有許多企業領袖呼籲，新政府應盡速推出額外振興計畫、擴大基礎建設公共支出，並加強國際合作共同減緩氣候變遷及疫情擴散。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示：「當今越來越多議題需要美國與其他國家密切合作。」

至於日後白宮政策走向，企業領袖多半認為國會兩黨勢均力敵意味著選民希望新政府維持川普時代的親商政策。羅森伯格表示：「我對這次大選的解讀是，美國人支持川普的政策，但否決川普這個人。」

美國餐飲業者Tropical Smoothie Cafe執行長華生（Charles Watson）表示，國會分裂對企業而言是好事，因為兩黨相互制衡將避免極端政策。

拜登宣稱將重新評估川普實施的單邊貿易制裁，也讓外籍企業受到鼓舞。日本飲料大廠三得利（Suntory）執行長新浪剛史表示：「拜登不至於拿關稅來當武器。」