願景基金大賺 孫正義掃怨氣

軟體銀行推出的願景基金（Vision Fund）先前嚴重虧損，一度令外界懷疑軟銀執行長孫正義的投資眼光，所幸近日科技股大漲讓第一檔願景基金恢復獲利，為軟銀轉型科技投資公司鋪路。

軟銀9日公布上半年度（4到9月）兩檔願景基金投資淨利合計1.4兆日圓（約135億美元）。規模1千億美元的第一檔願景基金當年成立後對83家新創科技公司投資750億美元，如今資產價值增至764億美元。

規模較小的第二檔願景基金獲利成長更為顯著，如今價值76億美元比當初投資的26億美元高出50億美元，主因是該基金投資的中國線上房產交易平台貝殼找房（Ke Holdings）上市後股價上漲。

孫正義雖強調他「不執著於財務數字」，但認為資產淨值才是評斷軟銀表現的指標，因為軟銀正一步步從事業經營轉型為科技投資公司。

當年孫正義曾是阿里巴巴早期投資人之一，投資眼光獨到受到業界推崇，並在2017年推出第一檔願景基金，鎖定全球新創科技公司。但近年該基金投資的新創公司接連事業走下坡，尤其在共享辦公室服務業者WeWork上市計畫失敗後，孫正義創造的投資傳奇也跟著幻滅。

今年初新冠肺炎疫情爆發後，願景基金投資的事業再受打擊，導致願景基金虧損嚴重，但軟銀堅持推動企業轉型計畫。軟銀為了充實現金流先後出售阿里巴巴及軟銀電信公司股份，並讓旗下美國電信公司史普林特與T-Mobile合併，終於盼來最新一波科技股漲勢。

包括兩檔願景基金及軟銀投資的科技股在內，軟銀上半年度投資淨利2兆日圓（約190億美元）。截至9月底為止，軟銀對亞馬遜、Alphabet及臉書等科技公司的持股總價值達168億美元。

軟銀上半年度歸屬於股東的淨利達到1.9兆日圓，較去年度上半增加3倍以上。儘管這段期間軟銀投資科技股衍生品損失2,920億日圓，依舊瑕不掩玉。