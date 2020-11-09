福斯砸37億美元 收購北美卡車商Navistar

今（11/9）日國際財經新聞重點摘要：

1.怪了 川普不懂美大選輸贏憑啥由媒體來決定

美國總統川普已在追求連任上吃了敗仗，但他至今還不願認輸，周日甚至表示，無法理解為何會由新聞媒體來決定誰贏。

「從甚麼時候開始，輪到『濁流媒體』（Lamestream Media）來說下任總統是誰？」川普周日推文說，「近兩個星期來，我們都學了很多！」據《商業內幕》（Business Insider）網與《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，美國民主黨總統當選人拜登在關鍵決戰州賓州領先超過3萬票後，如美聯社、美國國家廣播公司新聞（NBC News），福斯新聞（Fox News）和《紐約時報》（The New York Times）紛紛宣布他勝選。

然而，就在11月3日大選後1天的一早，川普就自稱勝選。接著在上周六美國主流媒體宣布拜登獲勝前不久，他再度推文自稱獲勝。雖然計票仍持續進行，而拜登也進入當選人的過渡執政模式，但川普周日仍不斷怒推文，沒憑沒據地指控拜登「竊取了」這次大選。

而川普質疑媒體的推文，就在共和黨前總統小布希（George W. Bush）告訴他，這場大選的結果很「明確」，也以公正的方式進行，還有政壇盟友紐澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）說，要不就拿出證據，要不就繼續向前邁進後1個多小時發出。

儘管川普和旗下法律團隊準備興訟，並指控選舉舞弊，但在主流媒體宣布，拜登勝選後，發展已進入新階段，如今拜登已發表勝選演說，並在制定過渡計畫。

看來川普真的很煩，短短兩天內，他就打了兩場高爾夫。雖然報導說，第一夫人梅蘭妮亞已力勸另一半承認敗選，但她已明確表態，仍支持川普。「美國人民應該要有公平的選舉，每張合法——而不是非法的選票都該被計算，」梅蘭妮亞寫道，「我們必須以徹底的透明度來保護我們的民主。」

雖然川普推文抱怨媒體裁決大選結果，但事實上，從1880年代起，美國媒體就一直這麼做。雖然這過程參照了政治學者，統計專家和現場記者的推算，但也的確出過差錯。

（中時新聞網 楊幼蘭）

2.谷底爬升 11月日製造業短觀指數創9個月新高

根據路透社最新調查，日本11月短觀指數雖還是處於負13，尚未回到數值零悲觀樂觀分水嶺，但已創下9個月新高點，顯示日企正走出疫情衝擊，並回歸景氣信心道路上。

細看這份調查，新冠肺炎全球每日確診人數逐日增加中，雖然日本政府想破頭要激勵內需市場，日本製造業與服務業者其實都不敢掉以輕心，對於未來景氣還是有些許悲觀，只是不像6月那樣到谷底。

6月份短觀數字不僅是負46，悲觀程度亦創下今年目前最低。日本對市場景氣信心，從年初負5左右，被新冠肺炎這麼一嚇，在5到7這3個月都在負44至負46之間徘徊。不過，悲觀氣氛慢慢被稀釋，經過8月負33，10月負26，直到目前最新11月負13。

日企製造業短觀指數11月雖然登上9個月新高點，但還是處於連16個月，都是負數悲觀氣氛中。同時，服務業短觀指數也是從負16，只小增至負13。

這份報告是訪問485家日本大中小企業，雖有225家不願具名但對疫情大大影響生意，還是頗多怨言。另外，持負面悲觀廠商，還是大於正面樂觀者。一位受訪紡織業者經理就直言，目前景氣還沒回到疫情前光景。

分析師指出，嚴峻景氣寒冬也正考驗著日本新任總理菅義偉，在疫情肆虐全球經濟之際，要如何激發國內需求以待景氣復甦。據了解，菅義偉政府也將於11月，公布一項最新疫情補助計畫。

（時報資訊 柳繼剛）

3.法國興業銀行 可能裁員650人

據法國商業報紙回聲報(Les Echos)周日報導指出，法國興業銀行(Societe Generale)計畫裁減650個職位，主要在其投資銀行部門進行裁員。

法國三大銀行之一的興業銀行上周在與工會進行會議協商之後，據報預計周一宣布650個職位的裁減計畫，而下一波的裁員對象可能為零售業務部門。

興業銀行並未對媒體相關裁員報導提出回應。該銀行方於上周四公布，由於市場業務的好表現，該銀行第三季財報回歸獲利，結束了連兩季的虧損。

（時報資訊 張朝欽）

4.全球新冠確診破5000萬大關 美國即將破千萬

根據路透社統計，截至周日，全球新冠狀病毒感染數已經突破5000萬人，而正在與第三波疫情奮戰的美國，其單日新增病例數連續4天創下新高記錄，上周六（11月6日）單日就有超過13萬1,420人確診遭到感染，使累計確診數增至約991萬人，即將突破千萬大關。

路透社報導，上周六美國有17個州的單日確診數刷新記錄，14個州的染疫住院單日新增人數打破記錄。全國單日染疫死亡病例數已連續第5日超過千人。

以7日平均值來看，美國全國每日新增病例數突破10萬人，超過印度與法國這兩個歐亞大陸疫情最嚴重的國家之合併單日確診數。

此外，上周六德州成為美國第一個確診數突破百萬大關的地方，如果德州是一個國家，其累計確診數在全球排名第10。上周該州每日平均增加約8,000人確診。

根據路透社統計，全球確診數在周日突破5000萬人，過去30天第二波的感染數已占疫情爆發以來總數的四分之一。

截至目前，10月份是全球疫情最嚴重的月份，歐洲疫情飆升是主要原因，而美國也成了第一個單日確診數破10萬人的國家。

以7日平均值來看，全球單日確診數增加逾54萬人。自新冠肺炎疫情爆發以來，全球染病死亡人數已經超過125萬人。

最近全球這一波疫情來勢洶洶，累計確診數在32天內從3000萬增至4000萬，更僅用了21天就再增加1000萬。歐洲目前累計確診數約為1200萬人，超越拉丁美洲，成為全球疫情最嚴重的地區，大概每3天就增加約100萬個新病例。

歐洲的染疫死亡人數占全球總數的24%。疫情捲土重來使歐洲的醫療體系面臨嚴竣的考驗，已迫使德國、法國與英國重啟不同程度的封城措施。

（時報資訊 柯婉琇）

5.死忠拜粉 女神卡卡誇人民勇敢行動

美國總統大選告一段落，由民主黨拜登出線，流行天后女神卡卡向來是他的死忠粉絲，在大選最後一刻仍幫忙造勢，選後她在IG放上與拜登的合照，並寫道：「拜登、賀錦麗與美國人民，你們剛剛為世界帶來有史以來最善良與勇敢的行動之一。我無限愛戴這位新總統與首位女性副總統入主白宮。」

女神卡卡也不放過質疑選舉不公的川普，在推特上點名他趕快接受敗選結果，「請你承認敗選結果，我相信你已經在這次選舉中，看見美國遭遇的困境以及我們為了奪回4年總統任期所做的奮鬥和努力。請你往後在交接工作時，盡到應有的職責，如此一來，我們才能保證交接期間會非常『和平』。」

川普在推特發文稱自己贏得選舉的行為，在「美國隊長」克里斯伊凡眼裡則認為是死不認輸的表現，直接回文開嗆「不，你沒有，你輸了！」而「浩克」馬克魯法洛對拜登勝選則開心說：「這真是太棒了，我們要大肆慶祝並感謝大家的努力。」「豐臀金」金卡戴珊即使饒舌歌手老公肯伊威斯特輸掉選舉，她仍放上拜登和賀錦麗的勝選照片，並搭配愛心表情符號表達心情。

此外，一票好萊塢明星在網上歡慶，包含天后碧昂絲、影后希拉蕊史旺、影后莎莉賽隆、「水行俠」傑森摩莫亞、珍妮佛羅佩茲、班史提勒、「甜茶」堤摩西夏勒梅、潔西卡貝兒、凱特哈德森、莉莉柯林斯、美國小天后亞莉安娜格蘭德、超模貝拉哈蒂德等人，紛紛表態恭賀。

（中國時報 江珮瑜）

6.福斯砸37億美元 收購北美卡車商Navistar

德國汽車製造商福斯董事會同意通過一項37億美元計畫，將協助集團旗下卡車公司Traton收購美國卡車同業Navistar。

根據福斯周六一項聲明顯示，福斯將提供Traton為期一年到18個月的33億美元貸款，協助Traton完成交易。

Traton將以每股44.50美元的價格，收購Navistar剩餘的83%股份。Traton先前已持有Navistar的16.7%股份，已為該公司第二大股東。預計交易將在2021年中完成。

Navistar為北美市場的主要卡車製造商。福斯希望透過該收購，在全球卡車市場與領先者戴姆勒(Daimler)和富豪(Volvo)相競爭，福斯目前的卡車事業Scania和MAN主要在歐洲和南美洲銷售。

在完全接手控制後，Traton經歷了對於Scania和MAN的內部整合困難，以及兩個品牌的內部競爭，Traton在對Scania進行成本分攤計畫後，目前正對MAN進行深度的重整。

除了藉由收購Vavistar跨足北美市場，Traton也涉足亞洲地區，十月宣布與豐田汽車的卡車子公司日野(Hino)增加採購的合作，並加強對電池動力和燃料電池的卡車共同合作。