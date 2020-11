川普賠了夫人又折兵…英媒爆梅蘭妮亞擬離婚

據英國媒體報導,川普的妻子梅蘭妮亞正在計算何時向川普提出離婚的要求,如果實現,選戰剛落敗的川普可能還未卸任就會丟了夫人。

據《每日郵報》報導,川普的前助理奧馬羅薩.瑪尼格特.紐曼(Omarosa Manigault Newman)表示,梅蘭妮亞正掐著手指盤算川普離開白宮時間,並向川普提出離婚。

她說,梅蘭妮亞在川普當政期間忍受了川普的各種羞辱,如果她最後決定在川普卸任前離開川普,川普一定會找辦法惡整她。

梅蘭妮亞的前助理與好友史蒂芬妮.沃爾科夫(Stephanie Wolkoff)指出,「他們整整15年的婚姻就是一筆交易,這對夫妻在白宮其實是分房睡。」但是50歲的梅蘭妮亞在接受記者採訪時曾多次表示,她與74歲的丈夫「關係很好」,他們甚至從未爭吵。

據媒體報導,川普與他的第二任妻子瑪拉.梅普爾斯(Marla Maples)曾簽訂過離婚協議,以保證梅普爾斯不能對媒體爆料任何對川普不利的內容,也不能出版書籍談及他們的婚姻狀況。

報導說,梅蘭妮亞在2016年川普當選總統時後曾嚎啕大哭。她的好友當時表示,梅蘭妮亞完全沒想到川普會當選總統。川普當選後,梅蘭妮亞拖了5個月,等他們的兒子小學畢業後,才從紐約搬到華盛頓。她的前助理沃爾科夫稱,實際上,梅蘭妮亞已經與川普進行了離婚協議談判,她之所以這麼做,是為了她的孩子以後能拿到約定的財產與獲得川普的遺產分配權。

