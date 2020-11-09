川普賠了夫人又折兵…英媒爆梅蘭妮亞擬離婚

據英國媒體報導，川普的妻子梅蘭妮亞正在計算何時向川普提出離婚的要求，如果實現，選戰剛落敗的川普可能還未卸任就會丟了夫人。

據《每日郵報》報導，川普的前助理奧馬羅薩．瑪尼格特．紐曼(Omarosa Manigault Newman)表示，梅蘭妮亞正掐著手指盤算川普離開白宮時間，並向川普提出離婚。

她說，梅蘭妮亞在川普當政期間忍受了川普的各種羞辱，如果她最後決定在川普卸任前離開川普，川普一定會找辦法惡整她。

梅蘭妮亞的前助理與好友史蒂芬妮．沃爾科夫(Stephanie Wolkoff)指出，「他們整整15年的婚姻就是一筆交易，這對夫妻在白宮其實是分房睡。」但是50歲的梅蘭妮亞在接受記者採訪時曾多次表示，她與74歲的丈夫「關係很好」，他們甚至從未爭吵。

據媒體報導，川普與他的第二任妻子瑪拉．梅普爾斯(Marla Maples)曾簽訂過離婚協議，以保證梅普爾斯不能對媒體爆料任何對川普不利的內容，也不能出版書籍談及他們的婚姻狀況。

報導說，梅蘭妮亞在2016年川普當選總統時後曾嚎啕大哭。她的好友當時表示，梅蘭妮亞完全沒想到川普會當選總統。川普當選後，梅蘭妮亞拖了5個月，等他們的兒子小學畢業後，才從紐約搬到華盛頓。她的前助理沃爾科夫稱，實際上，梅蘭妮亞已經與川普進行了離婚協議談判，她之所以這麼做，是為了她的孩子以後能拿到約定的財產與獲得川普的遺產分配權。

文章來源：Melania Trump is ‘counting the minutes until divorce’ when Donald leaves the White House after their 15-year ‘transactional marriage’, former aides claim

（ 中時新聞網 盧伯華）