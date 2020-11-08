川普控大選舞弊 共和黨議員籲奮戰下去

美國共和黨籍總統川普（Donald Trump）指控大選有舞弊情事，同黨的資深聯邦參議員葛蘭姆8日呼籲川普奮戰下去且不要承認敗選，還說必須針對川普做出的指控進行調查。

法新社報導，川普一再提出毫無根據的選舉舞弊指控，甚至在選舉結果顯示民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出的情況下，依然堅稱自己贏得總統大選。

南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問說：「如果拜登勝選，我們會跟他合作，但川普還沒有輸。」

葛蘭姆表示：「別承認敗選，總統先生，奮戰下去。」

他還說：「我們擔心的一切都成真了，如果我們沒在2020年反擊，我們會永遠無法再贏得總統大選。」

其他共和黨高層人士依然拒絕承認拜登勝選，還說必須進行法律訴訟，且計票作業要繼續下去。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也接受福斯新聞頻道訪問說，在總統選舉中需要確保每一張合法選票都計算到，且完成每一場重新計票，「只有那樣，美國才能決定誰贏得大選」。

目前美國多家媒體已宣布，拜登（Joe Biden）至少斬獲279張選舉人票，超越贏得總統大選所需的270張門檻，川普的選舉人票則有214張。

小布希恭賀拜登勝選 稱川普有權要求重新計票

各大媒體預估民主黨候選人拜登勝選成為美國第46位總統，前總統小布希8日表示，他已經跟拜登通電話恭賀勝選，但小布希提到，現任總統川普依然有權要求重新計票。

共和黨籍的小布希（George W. Bush）透過聲明指出，美國人可以有信心相信這次大選「基本上來說是公正的」，且「結果是乾淨的」。

但小布希還說，川普（Donald Trump）有權要求重新計票並提出法律訴訟。

美國多家媒體已經宣布，拜登（Joe Biden）至少已斬獲279張選舉人票，超越贏得總統大選所需的270張門檻，川普的選舉人票則有214張。

但川普尚未承認敗選，他質疑開票過程的公正性，並誓言要訴諸法院讓選舉進入法律攻防戰。