大選後 美元利空罩頂

在美國大選過後，由於投資人預期可能出現國會分立，迫使聯準會必須印製更多鈔票協助刺激經濟，恐令年初來備受打擊的美元後市更加偏空。



在拜登確定入主白宮下，目前市場已把焦點轉向國會，特別是參議院的選舉結果，由於喬治亞兩名參議員候選人票數並未過半，明年1月將再進入第二輪決選，一旦這兩席最後由共和黨拿下，意味國會勢力將與先前相同，就是共和與民主兩黨分別繼續掌控參眾兩院，也就是外界所稱的分立國會。



在該情況下，國會提出的新一輪紓困案規模可能較小，這將導致聯準會必須擴大購債金額與推出其他經濟刺激政策，使得美元續貶壓力更大。



即使這兩席是由民主黨贏得，讓該黨達成完全執政目標，並有利推動大型紓困案在國會過關，但大量資金充斥經濟，依然對美元也帶來負面衝擊。



聯準會主席鮑爾上週曾在記者會上呼籲，國會須提供更多財政紓困刺激，以協助美國從新冠疫情引發的經濟衰退中走出。分析師指出，如果該紓困案遭到延宕或規模過小，提振經濟的重擔將轉移到聯準會身上。



BNP資產管理公司外匯部門負責人帕傑立夫（Momtchil Pojarliev）指出，聯準會愈鴿派，對美元就愈不利。他並預測美元指數在未來三個月將下探到歷史新低。



事實上在市場預期聯準會將印製更多鈔票救市，美元指數上周重貶近2％，創3月來最大單周跌幅。



這些負面因素也讓年初來備受打擊的美元更為雪上加霜，引發投資者擔憂美元在全球的外匯貨幣霸主地位恐將搖搖欲墜。美元指數從今年高點迄今已貶值約10％，目前更在逾兩年低點盤旋，6日收盤報92.24。



然而美元的弱勢也帶動部分被視為替代美元的資產，例如黃金與比特幣狂升。兩者本月來各自強漲4％與12％。