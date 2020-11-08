參議院選舉懸而未決 拜登財經政策變數多

贏得艱苦選戰的美國總統當選人拜登7日發表勝選演說，誓言要當全民總統、呼籲美國團結一致，並且強調目前「是癒合嚴重分裂美國」的時候。不過鑒於參議院選舉結果仍然懸而未決，這也使得拜登上任後為提振美國經濟，力推大型紓困案、調高企業稅與富人稅，以及擴大健保保障範圍財經政策能否落實將備受考驗。



歷經四天計票，拜登終於拿下賓州，跨過當選門檻所需的270張選舉人票，成為下任美國總統。拜登偕同他的副手賀錦麗在家鄉德拉瓦州威明頓市發表勝選演說時，承諾將團結美國、全力對抗疫情、重建經濟繁榮，並且確保美國民眾都可得到可負擔的健保與根除種族主義等。



不過外界認為，即使拜登終能順利入主白宮，他當初矢言為改善民眾財務與提振受疫情重創經濟，所提出的大型紓困案、調高富人稅與企業稅以及擴大健保保障範圍等財經政策，卻可能因參議院最後仍由共和黨掌控，而面臨諸多變數。



首先在紓困案方面，如果共和黨繼續握有參議院控制權，投資人認為拜登與民主黨所提的紓困案規模可能被迫降到5,000億美元，對提振受疫情重創的美國經濟效果有限。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）日前曾表示，希望能在年底前就小規模的紓困案達成共識。



至於在稅率方面，拜登過去表示為了社會公平起見，美國企業與高收入者應付較高的稅。因此他主張對年收入超過40萬美元者，將其所得稅稅率從37％調高到39.6％、至於企業稅率也將從21％調高到28％。另外他還有意改變資本利得稅與遺產稅稅制。不過他意圖大幅進行稅改，預料將在國會，尤其是在共和黨主導的參議院遭遇阻力。



此外，在健保方面，拜登有意以過去歐記平價健保為基礎，擴大它的保障範圍，以避免美國民眾財務被龐大醫療費用壓垮。不過在此之前，最高法院已預定將在10日舉行歐記健保聽證，屆時保守派新任大法官巴瑞特也將加入，這也意味在拜登尚未上任，歐記健保就已可能走入歷史。