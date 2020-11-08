樂見白宮新主人 科技、金融業齊歡呼

歷經數日的焦急等待後，終於確定由民主黨候選人拜登當選美國總統。雖然川普仍負隅頑抗，亞馬遜貝佐斯與摩根大通迪蒙等科技與金融業大老紛紛發文祝賀，不約而同呼籲團結，共同修補選舉期間造成撕裂的傷口。

消除一大不確定因素後，投資人與金融界暫時鬆了一口氣。不過，參議院結果要等到明年1月5日喬治亞州舉行決選投票才能分出勝負，目前兩黨各取得48席。

Tallbacken資本創辦人普維士指出，緊張氛圍將持續到1月。喬治亞州的2個參院席位因為候選人均未贏得過半數選票，必須再票選一次。此外，阿拉斯加與北卡兩州的席位也還沒有確定，這將決定民主黨是否可取得參院多數席位，達成完全執政。

科技業聚集的西岸商界支持拜登立場相當鮮明。7日拜登確定贏得大選，矽谷科技大老對此相當雀躍。

跟川普關係鬧最僵的亞馬遜創辦人貝佐斯發文稱讚拜登勝選代表「團結、有同理心與正直」，這是上一任所沒有的典範。言詞之間不忘狠酸敗選的川普。

川普因貝佐斯的《華盛頓郵報》一直抨擊他、亞馬遜稅務問題、和指責亞馬遜等電商是導致郵政總局巨額虧損主因等，使兩人關係勢同水火。

因指責政府防疫不力而跟川普槓上的微軟創辦人比爾蓋茲，尋求跟新政府與國會領袖合作應付疫情。微軟總裁史密斯（Brad Smith）呼籲全國團結。

華爾街代表性人物摩根大通銀行執行長迪蒙（Jamie Dimon）認為現在是團結時候，大家必須尊重選舉結果，支持政權和平轉移，一起應付國家更大的挑戰。

美國銀行家協會（ABA）執行長尼可斯（Rob Nichols）說協會準備好跟拜登政府與國會一起振興美國經濟。

美國商會執行長杜諾惠（Thomas J. Donohue）表示商會將跟新政府與國會合作，一起恢復公共衛生來保障民眾生命安全，和重振美國經濟。

拜登副手賀錦麗成為美國史上首位女副總統，臉書女營運長桑德柏格與臉書執行長祖克伯妻子普莉希拉．陳發文祝賀有非裔與南亞裔血統的她贏得歷史勝利，認為她反映美國多元化。