拜登上台 改變美能源業面貌

外界預期拜登上台後會改變美國能源產業面貌，不管是對外關係抑或內部能源政策，將帶來跟川普執政時不一樣的走向。

拜登外交政策立場傾向國際合作，因此對伊朗和委內瑞拉這兩個石油輸出國家組織（OPEC）成員國的態度，只要有對的條件出現，拜登政府就可能有所讓步。

儘管拜登可能繼續以制裁手段向委國馬杜羅（Nicolas Maduro）政權施壓，但也可能透過外交談判方式，讓委國推動新選舉或與反對派分享權力來打破兩國僵局。對伊朗，可能循歐巴馬模式，與歐洲合作來跟伊朗達成國際協定。

若美國放寬制裁，委、伊兩國每天可恢復為全球油市供應約300萬桶原油，占全球供應量約3％。

原油供應增加將影響油價。雖然拜登對油價看法跟川普一樣是維持「適中」至美國人能負擔的水準，但拜登希望油價漲高至令乾淨能源可跟石化燃料競爭，以配合其對抗氣候異常政策，川普希望的油價是民眾不感壓力而油商能獲利。

但要影響國際油市，川普愛透過推特發文與電話會議方式來影響OPEC政策，拜登則傾向透過正式的外交途徑來影響OPEC。

外界認為拜登上台後會重返巴黎氣候協定。他競選期間提出投資1.7兆美金，在2050年達至100％乾淨能源和淨零碳排放目標。

由於川普執政時放寬汽車廢氣排放標準、廢除歐巴馬的「乾淨電力計劃」、和積極擴大美國石油與天然氣產量來降低對外國能源依賴，因此在歐洲油商開始朝著全球乾淨能源方向發展時，美國油商仍把焦點放在傳統能源業務上。

但拜登認為氣候異常已對地球構成實質威脅，因此轉向乾淨能源方向發展，不但能對抗全球暖化問題，還希望美國能迅速成為乾淨能源產業上的領袖而創造巨大商機。