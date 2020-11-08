拜登當選 美對中政策未必鬆手

美國大選最新結果，拜登奪下290張選舉人票，突破門檻「當選美國總統」。由於過去川普一向主張對中國強硬，現在白宮易主，外界都在關注拜登的中國政策會不會有什麼重大改變，但不少評論家均認為美國政界對中國關係，已回不到過去，拜登上台後對中國鬆手的空間恐未必很大。尤其民主黨曾在之前發布一份草案，它反映該黨內部分人士對中國強硬不遜共和黨，甚至是更為鷹派。

根據《香港經濟日報》報導，西方主流媒體有一種觀點，認為對中國「硬起來」已是美國兩黨共識，無論拜登或川普當選，美中關係困局很難有根本變化。事實上，從民主黨外交幕僚所提出的建言，以及拜登競選政見中的中國政策，可以發現，其實兩邊的都是半斤八兩。

值得注意是，民主黨參議院黨團曾於九月公布了「美國領導法案（America Leads Act）」立法草案，內容橫跨經濟、軍事、文化和人權，是民主黨到目前為止所提出來的最完整中國戰略。

這項草案主要內容是在未來十年投入3500億美元（約台幣近10兆元），重振美國製造業能力和基礎設施，降低美國對中國製造業的依賴（半導體、電信、製藥），提升美國企業競爭力，有如美國版的「中國製造2025」。

其中，將投入3000億美元（約台幣8.85兆元），強化美國在AI（人工智慧）新科技的研發能力，投入160億美元（約台幣4560億元）協助美國半導體產業維持全球領先優勢。同時要求美國總統提出計畫，提高半導體產品的本國製造能力，提高相關產品的國內採購比例。

報導指出，這個法案是由民主黨中的鷹派，即參議院少數黨領袖舒曼（Chuck Schumer）主導提出。他宣稱，立法目的是為了「反擊中國共產黨的掠奪式貿易行為和激進的軍事行動，透過投資美國勞工、企業家和製造業，反轉美國和中國競爭的劣勢」。儘管中方一直否定這種指控。

這些用詞，幾乎和川普與他的外交、國安官員如出一轍，同樣強硬。雙方差別，只在於採取的戰術方法不同而已。其中最大的差別，就是拜登非常強調聯合盟友的重要性，換句話說，就是川普選擇「單挑」中國，拜登認為採取 「打群架」才對。

至於北京當局所推動的「中國製造2025」，截至先前統計，大陸半導體自給率僅30%，要達到5年後70%的目標相當困難。不過，從十四五規劃來看，對2035年遠景明言，提升大陸科技實力為重要目標，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

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