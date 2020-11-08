螞蟻崛起靠日本人發明 無名工程師改變世界

比爾蓋茲(Bill Gates)、賈伯斯(Steve Jobs)都名列數位革命時代偉大創新者，也許有位日本工程師也該進入名單，63歲的原昌宏。他所發明的東西現在充斥在日常生活中，尤其應用於數位支付，可以說螞蟻集團的支付寶就是靠其崛起，那就是QR code。而且當初原昌宏與他所屬的公司日本電裝(デンソー，Denso)甚至沒有申請專利。

Denso是豐田集團零件開發部門旗下公司，2001年改為現名Denso Wave(デンソーウェーブ)，會誕生QR code，是因為當時該公司用條碼來標記廠內零件，因此有些部門的人每天不得不掃上超過1000個條碼來執行業務。

現在商品上常用來標價的條碼1974年在美國開始應用，不過條碼只能儲存20個字符，為解決此問題，Denso在1992年請原昌宏設法解決此問題，他從圍棋得到靈感，想到將條碼擴大成正方形，因此有了多達210倍數據儲存量，而且他還設計在其中３個邊角加上小方塊，來幫助掃描器快速聚焦，1994年，QR code(Quick Response Code，快速回應矩陣圖碼)正式誕生。

原昌宏和Denso放棄宣示專利也不追求標準化此發明，僅登錄為商標，這使得各界都能免費使用QR Code，也能根據自身需求設計出不同版本。不過當時網際網路、智慧型手機還沒出現或如今日普及，使用的日本企業多半仍然將其用於標明財產或零件，沒想過連結網址或目前最常用到QR Code的電子支付。

這項劃時代發明沉寂了10年左右，直到馬雲創辦的電子商務集團阿里巴巴想到將QR Code用於支付，而且有趣的事，這就是創造出QR code前，條碼的用途。這種某些創新需要一段時間才能發揮優勢的情況並不罕見，就像威而鋼(Viagra)當初是為了治療心絞痛而發明，包裝材料中常用的氣泡墊原本是發明來用在壁紙上。

可以說，QR code直到被馬雲運用在電子支付，才真正改變時代，自2000年代中期開始，由於電子支付崛起，信用卡這種支付工具在大陸始終不如西方世界盛行，而且從大陸開始普及到全世界，例如蘋果(Apple)在2017年就開始允許相機能識別QR code。

疫情使得不習慣用QR code的歐美也在改變，Snap、Spotify都訝異於這種工具在大陸的廣泛使用，開發出自身專屬的QR code，今年5月中國市場外全球最大第3方支付平台PayPal也在28個國家地區推出用QR code，也有越來越多商家貼出了QR code並安裝掃描器，因為這可以避免接觸傳染。

相比矽谷巨頭、馬雲，發明者原昌宏並沒有因QR code暴富，至今仍在Denso Wave服務，他曾表示當初並沒有想過智慧型手機和網路可以把自己的創意變得如此有用，不願居功。但英國《金融時報》(Financial Times)指出，這是項值得世界感謝的發明，原昌宏也該為創造出QR code感到驕傲。

（ 中國時報 林良齊 ）