白宮淪川普戰情室 恐違聯邦中立法

川普連任前景烏雲密布，等待他的麻煩還不只於此。新澤西州的民主黨籍聯邦眾議員帕斯克瑞爾，致函獨立的特別檢察官凱納，投訴川普在選舉日當天，利用白宮和艾森豪大樓作為「戰情室」，並在白宮橢圓形辦公室，聽取競選團隊簡報，他關切川普是否違反《1939年哈奇法》揭櫫的聯邦政府中立法規。特別檢察官已收案，將展開調查。

帕斯克瑞爾在聲明中說，已收到特別檢察官辦公室回覆，將調查川普使用白宮，充作選舉日競選指揮中心並舉行派對，是否有觸犯哈奇法之嫌。不過，特檢辦公室未就調查發表評論。

全名《防止有害政治活動法》的哈奇法宗旨，是保證聯邦行政機關中立，聯邦政府憑藉稅收運作，若無法保持行政中立、反倒偏袒某些人士或某個政黨，對他人和其他政黨不公。

大選當天，川普留在白宮官邸的客廳觀看選情，稍後，他在白宮東廳對約2百名支持者發表談話。

另外，川普競選團隊在白宮附近的艾森豪行政大樓設立戰情室，以監看選舉回報消息。6日川普一整天在橢圓形辦公室和官邸，聽取團隊幹部的選情簡報。帕斯克瑞爾在投訴函中強調，「白宮人員幾乎不可能不牽涉入競選活動中。」

這並非川普首度遭指觸犯哈奇法。8月共和黨全代會期間，他在白宮南草坪發表接受提名演說，打破先例；第一夫人梅蘭妮亞在玫瑰園演說，川普子女也輪番在白宮上陣，於全代會發聲，都引發疑慮。

（中國時報 蔡鵑如）