共和黨打法律戰 擬募資6,000萬美元

美國大選開票數日以來，傳出多起爭議，關鍵搖擺州的問題更是層出不窮。賓州2名郵局員工爆料，局長下令將「遲到」的郵寄選票郵戳改為11月3日，以列入有效票。針對川普陣營在多州提出的訴訟，共和黨計畫募資至少6,000萬美元，作為「法律戰」的銀彈。

獨立調查記者歐基菲6日在推特上發布2段影片，片中賓州伊利（Erie）郵局的員工霍普金斯表示，他無意中聽見局長魏森巴赫要求員工把11月3日之後寄達的郵寄選票挑出來，並蓋上3日到局的郵戳，讓原本不採計的選票「起死回生」。另名米爾斯（Mills）郵局員工也透過影片，證實自己收到上司的類似指示。

根據賓州法律，郵戳時間在選舉日（11月3日）晚上8時之前的郵寄選票，方可納入計票。郵政調查單位已對此展開調查。密西根州4日亦有郵局員工披露類似的選舉舞弊事件；紐約市也爆出往生者投票的消息。

針對賓州在大選日後寄達的選票，最高法院大法官阿利托（Samuel Alito）6日下令，應將11月3日晚上8時後收到的所有郵寄選票分開存放，且如果要將這些選票納入計票，應「單獨計票」。先前共和黨要求暫停計票，阿利托並未採納。賓州法律規定，雙方差距小於0.5％，將啟動重新計票，最後結果出爐預計還需要數天。

選情告急的川普已在多州發起法律訴訟，要求暫停計票、重新計票或允許監察人員進入計票中心監督計票過程。保守派團體「公民團結」領袖博西被委以重任，負責替選後的連串訴訟募款。

先前密西根州安特里姆郡曾傳計票軟體出錯，把投川普的6千票算到拜登頭上，但媒體報導這是烏龍爆料。