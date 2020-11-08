拜登演說前先推文 承諾將擔任全民總統

在美國總統大選取得過半選舉人票的民主黨籍候選人拜登8日說，他會做所有美國人的總統，不論他們是否把票投給他。他並說，未來的工作將很辛苦，但他將不會辜負民眾對他的信心。

拜登這則推文是在準備向全國發表勝利演說之前發布。他首先表示，對於獲得美國民眾推選來帶領美國，他感到榮幸。

他說，未來的工作將很辛苦，但「我跟大家保證：我將會是所有美國人的總統，不論你是否把票投給我。」他也說，他將保持民眾對他的信心。