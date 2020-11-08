商用房產價跌 大型基金延宕投資人贖回要求

美國新冠病毒疫情導致飯店、零售房地產與辦公大樓的價格崩跌，一些最保守的房地產基金皆受拖累，投資者紛紛要求贖回以換取現金，令房產基金陷入困境，有些必須出售資產支付贖金，再不就是向投資者延後贖回要求。

這些房地產投資工具被稱為「核心」基金，因為他們買進高品質的房產，同時也限制負債。最大的核心基金從退休年金與其他機構投資者手中募資數十億美元，提供穩定且低風險的報酬。

如今疫情造成商用房地產價格下挫，投資人急於贖回以擁抱現金，這也讓基金經理人面臨難題，究竟是要在動盪的市場之中出售房地產以籌借現金，或是告訴投資人他們無法完全提供贖回資金。

聖地牙哥職員退休年金在第一季試圖從規模95億美元的AEW核心房地產信託贖回約8,500萬美元，但目前只收到一部分的資金。Townsend Group在9月報告提及，「到目前為止已支付16％，可能要數季時間才能收到全部金額。」

AEW發言人表示，因疫情緣故，核心房地產信託在3月底暫停所有支付程序，但第二季已重新恢復部分贖回要求。

根據產業資料，美國全國房地產投資受託人委員會（National Council of Real Estate Investment Fiduciaries，NCREIF）追蹤的25個開放式核心基金中，超過15個面臨投資人等待贖回數百億美元投資的情況。NCREIF並未公布確切贖回數據。

NCREIF資料顯示，到9月底止，這25個基金的不動產資產總計2,671億美元。眼見贖回困難，也令急需資金的投資者感到頭痛。

NCREIF一項追蹤核心基金績效的指數，2020年第二季季減1.56％，寫下2009年以來首見衰退。