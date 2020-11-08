英國印花稅將恢復 10月房價創近六年最大漲

今年稍早倫敦房價因新冠肺炎疫情衝擊而一度下滑，卻反而吸引外國買家趁低承接，即使疫情讓其不能親到現場看屋，但線上看屋解決這問題，加上印花稅假期將在明年3月結束，買家更加快購屋步伐，讓英國10月房價年漲約6％，創近六年來最大漲幅。

不動產投資顧問商London Central Properties（LCP）指出今年來其負責的倫敦房產買賣裡，高達22％是盲購，即買家因疫情關係而不能親自看屋。

LCP執行韋爾（Andrew Weir）以四大因素解釋為何外國買家如此積極購買倫敦房產。

英國救市措施之一印花稅假期（成交價低於50萬英鎊住宅獲豁免印花稅）明年3月底結束；明年4月並且開始向外國買家再加徵2％印花稅；英鎊沒其他主要貨幣強勢而讓英國房產對外國買家相對變便宜；和目前房價明顯低於2016年頂峰許多。

房仲FG Consultants老闆指出愈來愈多外國買家線上看屋，因旅遊限制令讓他們不能現場看屋。

英國因冬季疫情再起而第二次封鎖，計劃到12月2日結束，但房市景氣強勁，政府讓營建工地繼續開工，希望房市能支撐受封鎖影響的經濟。

據全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）資料，英國10月平均房價年增5.8％至22萬7,826英鎊，為2015年1月來最大增幅。

儘管如此，Nationwide首席經濟師格特納（Robert Gardner）說英國經濟復甦在近期放緩，8月國內生產毛額（GDP）僅月增2.1％，遠低於7月的月增6.4％。

他警告若勞動市場如大部份專家預期那樣疲弱，加上印花稅假期在明年3月底結束，英國房市與營建活動在未來幾季可能放緩。

LCP強調投資人仍視倫敦為國際大城市，愈來愈多年輕專業人士遷往倫敦，將支撐其房市繼續成長。