拜登上午9時將勝選談話 川普：選戰未結束

拜登勝選 上午9時發表談話 川普不服輸 揚言誓不罷休 「誰勝選非由媒體決定」

美國主流媒體今天報導，民主黨總統候選人拜登跨過當選門檻，篤定成為白宮新主人。拜登先發表聲明，感謝美國人民對他寄予信任，競選陣營隨後也宣布，拜登美東7日晚間8時（台北8日上午9時）將對全國發表談話。美國總統川普不認輸，透過競選團隊發出聲明表示，選戰尚未結束，「合法選票決定誰是總統，而非新聞媒體」，川普陣營下週起將展開法律訴訟。

美國有線電視新聞網（CNN）預估，拜登拿下賓州20張選舉人票，跨過270張當選門檻。拜登陣營宣布，拜登美東7日晚間8時（台北8日上午9時）將對全國發表談話，地點選在家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）。拜登夫人吉兒（Jill Biden）、副手賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）都將一同現身。

美國主流媒體相繼宣布拜登勝選消息傳出後，正在打高爾夫球的川普也透過競選總部發出聲明表示，距離選舉結束還早得很，拜登尚未經任何一州認證勝選，更別說是在選情緊繃而且依規定必須重新驗票的州，或是川普陣營已開法律挑戰的州。川普也再次指控，他們在賓州的監票員並未被允許有意義的監票。他說，「合法選票決定誰是總統，而非新聞媒體」。川普表示，大家都知道拜登為何「急於虛假地冒充贏家」，以及為何他的媒體盟友想盡辦法要幫助他，因為他們「不希望真相被揭露」。

川普聲明表示，9日起他的競選團隊將開始法律訴訟，讓真正勝選的人上台，美國人民有權獲得具誠信的選舉，這意味要計算所有合法選票，任何不合法選票不被計入，只有這樣才能確保公眾對選舉充滿信心。川普並質疑拜登隱匿了什麼？「直到美國人民擁有應得的誠信投票清點之前，我誓不罷休」。

拜登勝選消息傳出後，川普稍早也在推特推文說，「我贏得了這次大選，大勝。」不過，這則推文已經被推特加註代表內容可能有問題的警語。

（中時新聞網 高德順）

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。

川普的車隊曾駛近白宮對面的「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），大批民眾聚集在廣場上慶祝川普落敗。

宣稱自己其實已贏得大選但未提供證據的共和黨籍總統川普，今天早上待在維吉尼亞州的自家高球場。

（中央社）