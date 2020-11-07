美媒：拜登290：214大勝川普 勝選美國總統

拜登勝選 歐巴馬讚歷史性勝利

民主黨候選人拜登贏得美國總統大選後，前總統歐巴馬今天對曾擔任他8年副手的拜登的「歷史性和決定性勝利」表示讚揚，呼籲美國人民克服痛苦的分歧，並「找到一些共同點」。

歐巴馬（Barack Obama）是拜登（Joe Biden）當選總統後，率先接到拜登電話的其中一人。

現任總統川普的前任歐巴馬在一份聲明中說：「一旦計入每張票，總統當選人拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將贏得歷史性和決定性的勝利。」

歐巴馬承認，現年77歲的拜登將「面臨新任總統從未面臨的一連串非比尋常挑戰—肆虐的疫情、不平等的經濟與司法體系、承受風險的民主以及危險的氣候」。

「我知道他會以每個美國人的最大利益為重，不管他們是否有投票給他。」

(中央社)

拜登290：214大勝川普 當選美總統

據CNN報導，美國總統拜登將於美東時間7日20:00時於德拉瓦州威明頓市發表全國演說。隨著拜登當選的消息傳出，副總統賀錦麗隨即發推特表示，「拜登！我們辦到了！」，全美各地紛紛傳出歡慶活動，而各國領導人也致上真誠的祝福。

據衛報與福斯新聞報導，隨著拜登先後拿下賓州與內華達州，其選舉人票數已達到290票，遙遙領先川普的214票。

歷經數日計票程序，民主黨候選人拜登最終拿下賓州20張選舉人票，並於當地時間7日以284票比214票擊敗現任總統川普，當選第46屆總統。

拜登隨即發表聲明，表示對於美國人民對他與賀錦麗的信任、託付，感到羞愧與謙卑；他強調，「隨著競選活動的結束，是時候將憤怒與殘酷的言論拋諸腦後，讓美國合一為一個國家了。」

據CNN報導，拜登將於當地時間7日晚間發表全國談話。主題將圍繞在「統計數字不僅僅是數字，更代表行使基本權利來表達自己聲音的選民，不論是男性還是女性。」

隨著拜登入主白宮，其副手賀錦麗也成為首位兼具非裔與南亞血統的副總統，也是首位擔任副總統的女性。

另一方面，原本揚言自己已大勝而且要開記者會的川普，則連記者會都不開了，跑去打高爾夫療傷。

(00:26)據CNN與衛報報導，拜登284票勝過川普214票，當選美國第46屆總統。

(00:13) 不停在推特上「崩潰」發文的川普再度出擊，用全大寫的字母宣告，「我贏得這次選舉！贏很大！」事實上，截至目前為止，川普雖在亞利桑那追回一些進度，但包括喬治亞、亞利桑那、內華達與賓州，仍是拜登的天下。

據CNN報導，亞利桑那馬里柯帕郡剛開完一批選票，拜登以1,023,516票領先川普977,495票。

(中時新聞網 馮英志、楊幼蘭、江昱蓁)