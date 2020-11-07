美國大選／密西根州計票之亂 驚爆人為疏失

（18:25）先前共和黨一度指控密西根州安特里姆縣的計票機寄出現錯誤，將川普的6千選票誤計算給拜登。目前已證實此為烏龍爆料。因為當天安特里姆縣開票結果，選票並沒有歸給拜登，而川普也贏了。所謂計票機錯誤純為人為疏失，當選務人員發現錯誤隨即改用人工計票。

（15:12）據《衛報》（The Guardian）與美聯社報導，內華達的選舉人票只有6張，可是計票卻慢得出奇，引發網上如潮而來的嘲諷，儼然成了網紅。然而，政府官員強調，由於新冠肺炎影響，為了避免群聚使疫情蔓延，今年的通訊投票數量空前，官方延長了截止期限，加上他們認為，正確遠比速度重要，因此時間就花得比較長。

Michigan GOP Chairwoman Laura Cox: Software Glitch In Michigan County Tallied at Least 6,000 Republican Votes As Democrat



pic.twitter.com/BRJnpcKCZu — Breaking911 (@Breaking911) November 6, 2020

內華達州州務卿發言人蘿素（Jennifer A Russell）說，他們早已告訴大家，計票起碼需要10天。

（12:05）雖然多家媒體顯示密西根州已由拜登拿下，不過當地共和黨主席考克斯（ Laura Cox）表示，密西根州安特里姆縣的計票機寄出現錯誤，將川普的6千選票誤計算給拜登。不過考克斯記者會的新聞在推特上出現不久後，即被標註上「出現爭議內容且可能產生誤導」。

（11:36）據CNN報導，雖然拜登在亞利桑那州領先縮小，但關鍵的賓州領先繼續擴大，當前以27130票領先川普。不過，川普的律師團也表示將持續走法律途徑，並號召全國的吹哨者找出更多舞弊證據。

（10:58）據路透報導，賓州有20張選舉人票，是川普與拜登必爭的關鍵州，如今有96%選票開出，拜登略為擴大領先幅度，以49.6%的得票率，持續領先川普的49.2%。

（10:16）據路透報導，亞利桑那州已開出97%選票，目前川普以48.7%得票率緊追拜登的49.6%。

（09:56）據福斯新聞（Fox News）報導，在喬治亞州選情緊張之際，還有數以千計軍方票尚未計算。而軍方和海外票的收件截止日期比一般不在籍投票晚，但郵戳上的日期仍不得晚於11月3日。

（08:59）據路透報導，在決戰州亞利桑那，約94%選票已開出，川普以48.7%的得票率緊追拜登的49.8%。

（08:15）面臨喬治亞州與賓州先後遭翻盤，川普在推特上大吐苦水，表示「喬治亞州內消失的軍人票去哪了？」，又稱拜登不應該不應該不正當地宣稱贏得總統職位，「我也可以宣稱勝選。法律程序現正展開中！」川普也強調，大選之夜他已早取得大幅領先，但一天後領先竟然神奇的消失了，或許領先的票會因為進行中的司法戰而取回來。

（07:58）據路透報導，在決戰州賓州，選票已開出96%，拜登以49.5%的得票率領先川普的49.2%。

（07:32）據BBC報導，隨著更多開票結果揭曉，如今拜登在喬治亞州以超過3,974張選票領先川普。

（07:30）據路透報導，在內華達州開票率達93%的狀況下，拜登持續以49.8%的得票率領先川普的48.0%。

（07:00）據路透報導，拜登在喬治亞州與賓州先後取得領先後，加上亞利桑那州以及內華達州等4州皆取得領先。不過，在決戰州北卡羅來納州，如今選票已開出98%，川普仍以50.0%的得票率，領先拜登的48.6%。另外，美國喬治亞州州務卿拉芬斯伯格表示，雙方差距過小，將重新計票，為本屆大選第一個宣布重新計票的州。

（中時新聞網 馮英志 、 楊幼蘭）

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