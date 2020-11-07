川普恐輸亞利桑那州 遭譏來自他的復仇

美國大選結果未定，但民主黨拜登取得當選優勢，他在亞利桑那州以3萬票暫時領先川普，尤其令外界感到驚奇。外媒分析，共和黨大本營可能被攻破，恐怕是已故參議員「馬侃」的復仇。馬侃扎根亞利桑那州已久，在當地極有影響力，川普曾罵他是鲁蛇，甚至不出席其葬禮，徹底得罪馬侃家族，難怪川普快要丟掉原為囊中物的共和黨票倉。

中天新聞報導，美選恐怕延長賽進入法律戰，不斷翻盤的同時，拜登在共和黨大本營亞利桑那州，以3萬票之差些微領先川普。專家認為不只是選民結構改變，恐怕也與川普得罪亞利桑那州的逝世越戰英雄，也是前參議員的「馬侃」有關，因為連馬侃的遺孀，都替敵對政黨的拜登站台，有人說這次的翻盤，可以說是馬侃的復仇。

馬侃曾是共和黨重量級議員，2度角逐黨內總統候選人提名，被美國人視為越戰英雄，但川普卻出言譏諷他曾被俘虜，其實根本是鲁蛇。2017年川普推廢除歐巴馬健保法案，當時已罹癌的馬侃坐輪椅出席投出反對票，讓川普耿耿於懷。即使馬侃已過世，仍不斷攻擊他，讓馬侃遺孀鐵了心要倒戈。對此，淡江大學國關係教授陳一新表示，馬侃是越戰英雄卻遭川普誣衊為魯蛇，他能當聯邦參議員影響力不小，川普得罪了馬侃世家，就等於得罪了許多選民。

馬侃是軍人出身的老派共和黨人，與台灣關係良好。他的母親和妻子都非常挺中華民國，據傳他家每天會升起美國國旗和中華民國國旗。隨著老議員過世，亞利桑納州也改變立場，反川普將票投給拜登，過世的馬侃似乎上演了復仇記，不過，女飛官出身的共和黨參選人麥莎莉也可能因此失去支持，而將大位拱手讓給民主黨。

（中時新聞網 徐秀娥）

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