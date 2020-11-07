美大選結果難產多日 3大卡關原因一次看

美國總統大選選情膠著，每一票都可能成為左右勝負的關鍵，讓雙方錙銖必較，也讓計票時間因此牛步化。

法新社報導，儘管民主黨總統候選人拜登可望擊敗共和黨籍現任總統川普，但大選日都已經結束3天，美國和全世界都還沒看到這次美國大選的最終結果。

這個等待的過程加劇美國兩極化的緊張局勢，川普也在沒有證據的情況下聲稱民主黨操縱選舉。

外界普遍預料到計票會有延誤的情況，這通常是因為每州有各自的選舉規定。以下還有一些使計票時間拉長的原因：

選情膠著的州計票時間拉長

美國人口最多的加州在3日投票日結束後，很快就被說由拜登拿下。但這樣的結論，其實是新聞媒體預測的結果，而非官方的結果。這表示需要更多時間，才能確定差距極小的關鍵州計票結果。

賓州州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）向記者解釋說：「選戰越激烈，時間花越久。」

各州對收不在籍投票（absentee ballot）的期限也不同，特別是來自軍人和其他住在國外的公民所投的票。

北卡羅來納州還有至少17萬1000票待處理，可能讓選情改觀。根據法律規定，只要郵戳在3日大選日前，他們就會接受12日前送達的郵寄選票。

內華達州選情同樣膠著，他們也以郵戳為憑，只要選票在10日前送達就會被納入計算。

臨時選票（provisional votes）也會讓計票延誤。「臨時選票」是指選民到投票所投票時，雖名字不在登記簿上，但仍可投票，不過這類票要在查明投票者是合格選民後才能算數。

郵寄選票湧入

部分習慣不在籍投票數量有限的州，這次湧入大量郵寄選票，原因是許多民眾擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，所以不願冒險親自前往投票所投票。

據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（United States Elections Project）的估計，今年約有1.6億名美國人投票，創下歷史新高，其中6520萬票是以郵寄的方式送達。

法律戰

川普的競選團隊在他們落後的數州要求停止計票，例如在賓州的共和黨就向聯邦最高法院提出訴訟。

共和黨已經爭取了數個月，反對賓州接受以大選日前郵戳為憑、最晚6日寄達的選票。

在威斯康辛州，最高法院裁定，只有在大選日前送達的選票才會被計入。美媒4日根據計票結果都預測是拜登以些微差距拿下威州。

多數州都允許各黨監督開票情況，但對某些規定提出挑戰則要花點時間，例如川普支持者就特別對費城規定提出異議。為了防疫，費城規定觀察員必須保持至少4.5公尺的距離。