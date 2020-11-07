計票中心外兩樣情 拜登支持者熱舞川粉持槍

美國總統大選持續膠著，民主黨候選人拜登距離當選只差最後一哩路，喬治亞州和賓州得票數已超越原本領先的共和黨候選人川普。拜登支持者今天在費城的計票中心外大街興奮跳舞。

然而，在密西根州最大城底特律，數以百計現任總統川普的支持者聚集在計票中心外頭，在選舉結果尚未出爐前便高呼「我們贏了」，有些人還攜帶槍枝，儘管川普並非完全不可能連任，但他現在看來大勢已去。

路透社報導，37歲的社會研究教師楚波（Sean Truppo）說，他一醒來聽到拜登（Joe Biden）票數超越川普，就立刻放煙火，把他4歲的女兒放上推車，加入費城會議中心（Philadelphia Convention Center）外愈來愈多的人潮。

他說：「我女兒是在川普當選那年出生，所以我想讓她親眼見證川普下台。」

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），兩人選舉人票253：214，拜登暫時領先。若拜登拿下賓州的20張選舉人票，即跨越270的當選門檻、順利入主白宮。拜登普選票迄今領先川普約400萬票。

然而，部分川普支持者受到川普影響，堅稱計票一定出了差錯才顯示拜登領先，有些人攜帶步槍與手槍來到底特律以及亞利桑那州鳳凰城的計票中心外集會，身穿印有「讓美國再次偉大」的川普競選口號T恤、頭戴紅色棒球帽，還有些人當眾跪下來祈禱。

72歲的伊利諾州政府退休員工伏斯卡（George Vosca）說：「很難相信我們3日晚上去睡時川普還大幅領先，結果現在就落後了。」他表示自己開了一小時車前往位於麥迪遜（Madison）的威斯康辛州議會大廈外舉行的挺川普大會。