美最高法院下令賓州 遲到選票需分開計票

民主黨候選人拜登靠郵寄選票在賓州等多個搖擺州超車，共和黨人訴請聯邦最高法院下令賓州應區隔投票日之後才送達的選票，獲最高法院採納。多家媒體指出，賓州早已根據自家指南將遲到選票分開，沒計入總票數。

美國有線電視新聞網（CNN）與「華盛頓郵報」報導，聯邦最高法院大法官阿利托（Samuel Alito）下令，賓州各郡選舉委員會將3日大選日後送達的選票分開，並說要計算這些選票的話，必須分開計票。

不過阿利托的裁定內容，賓州選務單位早已在做，阿利托也沒採納共和黨所希望的暫停計票，只是裁定賓州應遵照指南區隔遲到選票，整體計票仍持續。

賓州州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）早已發布指南，下令任何在11月4日和6日之間送達的選票，都要與11月3日大選日的選票隔開，以待相關訴訟結果出爐。

選舉法律專家金斯柏格（Ben Ginsberg）表示，最高法院的裁定某種程度只是保持現狀。

賓州的共和黨人士今天稍早訴請聯邦最高法院下令停止計入賓州晚到的郵寄選票，CNN報導說，共和黨人在沒有證據的情況下聲稱，有些郡沒遵守州內指導。

「紐約時報」指出，賓州早已根據自家的指南將投票日後才寄達的選票分開，各別計算，沒把這些遲到票算進目前的總計票數裡。

州務卿表示，根據賓州法院先前的裁定，只要是6日下午5時前寄到的選票，都能採計。一名當地選務官員表示，這類遲到票的數量僅約數千票，沒到上萬。