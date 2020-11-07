美國爸爸沒了還有別人？學者：快跟這國示好

美國總統大選，拜登和川普仍在關鍵州拉鋸。隨藍移現象發酵，拜登在喬治亞州反超川普，內華達州也保持領先，川普連任前景日益黯淡。淡江大學榮譽教授戴萬欽在民眾黨所辦座談會上，談到台灣與俄羅斯時表示，其實俄羅斯很重視對台關係並密切關注兩岸局勢，建議台北市可多與莫斯科市往來，甚至在台北市設立東正教教堂，以促進雙邊關係。

根據《中評社》報導，民眾黨6日舉辦「台灣新國際關係系列論壇─—美國大選後的美中台局勢座談會」，身為俄羅斯研究專家的戴萬欽指出，大陸其實一直很注意台灣與俄羅斯的互動狀況，原本工研院要在俄羅斯成立一個實驗室，最後也在大陸抗議後作罷；其實有很多俄羅斯科學家想跟台灣合作研究。

不僅如此，戴萬欽表示，俄羅斯與中國的共通點是都面臨著「美國壓力」，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）前陣子之所以提出與中國締結軍事聯盟，也是被美國逼急了。戴認為，美國總統川普將中、俄綁在一起對自己並沒有好處，因為美國沒辦法既防中又防俄；此外，俄羅斯本身的狀況也很特殊，因為歐洲諸國都在預防著他。

戴萬欽分析，俄羅斯駐台官員才20幾人就派了9人在台北，以海外駐點而言這個數字已是不少，莫斯科代表處成立之初才一半而已，可見兩岸關係與台美關係對俄羅斯的重要性。戴建議台北市多與莫斯科市往來，當年時任台北市長的陳水扁就與時任聖彼得堡副市長的普丁見面，台北市可設立東正教教堂對俄羅斯示好，效仿「清真寺外交」促進台俄關係。

戴萬欽強調，促進台俄關係並非要去分化中俄關係，只是爭取俄羅斯在兩岸問題上不要呼應大陸，讓大陸認為有俄羅斯做靠山而加大對台壓力，這個建議主要是政治性的思慮。

文章來源：《中評社》原文