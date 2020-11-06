預期拜登勝+分裂國會 美股嗨翻

儘管美國總統大選結果未明，但拜登勝選在望與分裂國會卻是投資人最樂見的狀況，激勵美股本周天天大漲，不僅可望創下4月來最大周線漲幅，道瓊與標準普爾5百指數連四天收盤漲幅創下逾1％，更是1982年10月來首見。



周五美股呈現漲多拉回，道瓊工業指數開盤小跌0.3％，標普5百與那斯達克指數分別拉回0.3％與0.5％。



雖然美國大選計票過程仍舊持續，但由於民主黨總統候選人拜登距離勝選只有咫尺之距，讓大選不確定性可望很快消散。



另外在國會方面，共和黨預料也將贏得多數席次，繼續鞏固它在參議院的控制權，令民主黨完全執政的藍色浪潮不至於在國會出現。



這也讓投資人預期，即使拜登入主白宮，但是國會分裂局面，將使他主張調高企業稅與對科技大廠緊縮管制的政見難以執行。如此樂觀氣氛讓華爾街重拾漲勢，支撐美股再度攀高。



道瓊與標普500周四（5日）收盤均勁揚1.9％、分別收在28,390.18與3,510.45點。這使該兩大指數創下1982年10月以來，首見連四天收盤漲幅超過1％紀錄。



科技股更是氣勢如虹，那斯達克指數周四強漲300.15點或2.6％至11,890.93點，名列史上收盤第三高。



這三大指數也締造4月9日來連四天漲幅最大紀錄。目前標普500與那指僅距9月初創下歷史新高不到2％，道瓊則距離它在2月所攀巔峰還有4％。



百達（Pictet）資產管理公司分析師鮑里尼（Luca Paolini）認為，就中期而言，拜登當選總統與國會分裂，對高風險資產也許是最好的結果。



景順（Invesco）全球市場策略師李維特（Brian Levitt）也表示，投資人數月來對於綠色能源計畫與調高企業稅的不安，如今都已逐漸散去。



不過李維特補充，未來幾周將持續困擾市場的變數，可能是紓困案談判的走向。該議題一直到投票日前夕依然在國會僵持不下。原本交易員預期，這次選舉藍色浪潮有望席捲國會，加速紓困案的談判進程，如今國會勢力不變，恐令新一輪紓困案繼續陷入僵局。