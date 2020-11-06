阿斯利康新冠疫苗 年內在陸臨床試驗

阿斯利康（AstraZeneca）5日表示，該公司與牛津大學研究人員合作研發的2019冠狀病毒病（Covid-19）候選疫苗的後期試驗結果，預計將於今年晚些時候公布。這家英國製藥巨頭表示，已經在英國、巴西、南非和美國招募大約2.3萬名參與者。

今年9月在英國一項試驗中，一名接種疫苗的參與者出現不明原因的疾病，該公司因此主動暫停疫苗試驗，當時世界衛生組織曾公開表示「這敲醒了警鐘」。但之後歷經所有監管機構確認試驗是安全的，可以恢復，招募已經重新開始。

該公司表示，疫苗試驗結果產生的時間取決於進行試驗地區的疫情傳播情況，疫苗試驗的數據將提交給監管機構，並發表在同行評審的科學期刊上。

全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊在第三屆中國國際進口博覽會上接受界面新聞訪問時透露，阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗將於年內在中國啟動一、二期臨床實驗，待2021年國外三期臨床結束後，可望在中國大陸遞交上市申請，中國境內試驗樣品將有康泰生物負責生產提供，目前正在進行毒株等技術上的轉移工作。

事實上，本屆中國進博會上可見眾多「全球首發」產品，其中，醫療器械及醫藥保健展區格外火爆。連續三年參加進博會的美國強生（Johnson & Johnson），今年展覽面積超過1,000平方米，帶來七個全球首秀、12個亞洲首秀和38個中國首秀等。由強生中國研發團隊自主創新的防刺傷縫針，可降低助產師被針刺傷的風險。

同樣是三次參展的法國光學設備公司依視路（Essilor ） 今年展出可延緩青少年近視發展的鏡片和光學生物測量儀，並將在進博會期間聯合政府、科研、醫院、產業等各方力量，共建近視防控生態圈。

而首次參展的還有復星醫藥與德國拜恩泰科（BioNTech）合作開發的新冠病毒mRNA（信使核糖核酸）疫苗，值得一看的還有全球第五大製藥企業賽諾菲（Sanofi）展台上一款全球首發產品：智慧無人疫苗接種艙。據悉，透過採用低溫存儲、全程可追溯、自動消殺、人工智慧等先進技術，在醫師遠端支援、遵循疫苗接種操作規範、配有可穿戴式留觀設備的前提下，普通市民也可自助完成疫苗接種。