美10月新增非農就業 優預期

美國勞工部周五公布10月新增近64萬個就業人口，優於市場預期，且失業率一舉跌破7％，顯示即使新冠肺炎疫情在10月復燃，勞動市場仍維持復甦。但從整體數據來看，就業情況仍不能讓人完全樂觀，尤其疫情變嚴重和政局不明，都可能拖累經濟而影響勞動市場。

10月失業率從9月的7.9％下降至6.9％，為連續第六個月下降，遠低於市場預估的7.7％。主要是失業人數大幅減少150萬人至1,106萬人，讓失業率明顯下降。

10月非農就業人數增加63.8萬人，雖然高於市場預估的增加53萬人，但卻是非農就業人數自5月開始回升以來，增加人數最低的一個月，也低於9月往上修正後的增加67.2萬人。9月原先公布的是增加66.1萬人。

10月就業人數增加最多的行業，是當初受疫情打擊最重的行業。其中休閒與飯店業就業人數大增27.1萬人，酒吧與餐廳就業人數也增加19.2萬人。

10月總就業人數較9月增加約224萬人至約1億4,980萬人，但仍較2月高點低了逾1,000萬人，顯示美國目前經濟復甦情況，仍未能令勞動市場回復至疫情在春季爆發前水準。

10月勞動參與率較9月增加0.3個百分點至61.7％，平均每周工時維持在34.8個小時不變。

美國目前新冠肺炎累計確診人數不斷增加，甚至單日確診人數不斷創新高，加上寒冷冬季到來限制經濟活動，和美國目前選情與政局都顯示，在年底前推出新一輪振興措施的可能性不高，這些因素都讓外界擔心會對美國經濟構成壓力而放慢其復甦速度。

美國智庫經濟政策研究中心（CEPR）資深經濟學家貝克（Dean Baker）在數據公布前表示，10月就業報告可能顯示就業情況持續疲弱，不管是川普抑或拜登最後贏得大選，都要面對這個急需要解決的問題。

穆迪示警：美經濟復甦恐前功盡棄

今年5月美國各地陸續解封後，國內經濟緩慢復甦，但信評機構穆迪（Moody’s）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）警告，近日疫情惡化又缺乏額外紓困案支撐經濟，意味著經濟復甦前功盡棄的「風險相當高」。

詹迪6日接受CNBC電視台訪問時表示：「我認為美國經濟復甦前功盡棄的風險相當高。」他表示4到8周前美國單日新增確診病例約在4萬例上下，如今已經突破12萬例，顯示疫情惡化相當嚴重。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國單日新增確診病例在5日突破12萬例，且美國至今累積的確診病例也逼近1,000萬例，位居全球之冠。

國際貨幣基金（IMF）在10月曾預期今年美國國內生產毛額（GDP）萎縮4.3％，雖然跌幅小於先前預期的8％，但詹迪認為美國經濟前景依舊暗藏許多風險，其中之一就是疫情捲土重來。

他表示近日歐洲疫情嚴重惡化，已經迫使許多國家重新實施封城及其他社交距離限制。美國疫情發展進度大約落後歐洲4到6周時間，也就是說接下來美國各地很可能步入歐洲後塵再度封城，這將使剛開始復甦的美國經濟再受打擊。

詹迪表示：「另一方面美國也缺乏額外財政政策支持，至少在近期未來，或在明年1月新總統就職前都不會通過額外紓困案，導致美國經濟不堪一擊。」

今年5月美國國會通過史上最大規模2兆美元紓困案，其中包含的各項紓困措施近日陸續到期，但國會兩黨始終未能針對新一輪紓困案的規模及內容達成共識。

參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）4日表示，推動新一輪紓困案過關是他目前的首要任務，但珊迪認為美國國會分裂意味著大規模紓困案過關的機率微乎其微。他表示：「這將拖累美國經濟成長速度，未來耗費更長時間才能恢復完全就業。」

美大選膠著 年輕人投資觀望

美國總統大選爭議持續，即使比較敢衝敢冒險的年輕投資人，在沒有最終結果之前，因難以預測對行情影響而寧願手持現金來觀察選情發展。

專為社群設計免費網路即時通話軟體與數位發行平台Discord，其一個由許多年輕散戶組成、專門討論投資的社群HaiKhuu Trading，就有很多成員在選情對行情影響上採謹慎的觀望態度。

一位來自南卡羅來納州、每月付費在HaiKhuu Trading收費聊天室交換投資心得的28歲投資人畢維斯（John Bevis）表示，他多看少做，因為目前選情與市場都有大量不確定性因素。

他認為就算拜登勝選，一樣會有選舉爭議，這對行情並非好事。因此目前手上持有較平常更多的現金部位，持有的選擇權也擺著不動至到期。由於預測股市在未來幾周會走跌，因此近期買了一些SPDR標普500 ETF信託基金的賣權。

經營HaiKhuu Trading的22歲崔恩（Allen Tran），因為預估近期金融市場走勢愈來愈波動而持有更多現金部位。這跟他過去積極投資的作風不同。

他形容現在投資人就像在玩大富翁遊戲，只有到了免費停車那一格時會才會鬆一口氣，因為不用擲骰子往前走而可能給對手付租金或進監獄。

他指出其社群數千名成員，當中包括幾百個付費成員，除了不斷增持現金外，還繼續持有比較讓人安心的藍籌股。他自己就打算未來幾年繼續持有手上的藍籌股。

對於目前選情，他已定出三個對應策略。若拜登勝出，他預期美股會下跌，然後趁低承接。若川普勝選，就看好美股走高而趕快加碼。

若選舉爭議在未來幾天內持續下去而沒有一方能真正勝出，行情將會大波動，即使有大賺的機會，卻也有賠慘的可能，因此他會選擇在旁觀察局勢發展。