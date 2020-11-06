叫車業務低迷 優步上季大虧

全球疫情延燒持續打擊叫車需求，導致優步（Uber）上季（7至9月）再陷虧損。優步5日重申明年底前達成獲利的目標，但預警歐洲爆發第二波疫情恐打擊本季營運表現。

11月3日加州第22號提案公投通過，意味著優步及Lyft等叫車服務業者無須將司機列為員工，激勵優步股價連兩日上漲，但5日優步發表上季財報後，周五開盤跳空開低，下跌4％。

今年初疫情爆發後，全球各地實施封城使叫車需求銳減。優步核心叫車服務的訂單量在上季年減53％，儘管跌幅已經小於前一季的75％。

這段期間優步完全靠餐飲外送服務優食（Uber Eats）獨撐大局，無奈餐飲外送市場競爭激烈，優食業績成長幅度仍不足以彌補叫車事業虧損。

優食上季訂單量雖較去年同期增加1倍以上，但包括叫車服務在內的整體訂單量仍舊年減10％。優食上季虧損1.8億美元，儘管去年優步上市以來該部門虧損已持續縮小。

優步上季整體營收年減18％至31.3億美元，上季淨損雖從去年同期的11.6億美元縮小至10.9億美元，但主要是因為今年以來優步透過大規模裁員及其他措施節約成本。經調整後上季稅前息前折舊攤銷前虧損（LBITDA）從去年同期的5.9億美元擴大至6.3億美元。

FactSet先前調查分析師已預期優步上季淨損10.1億美元，稅前息前折舊攤銷前虧損6.0億美元，與實際結果不相上下。

優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowhsahi）5日表示，公司目標在明年底前達到稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）的目標不變，但財務長羅伯茲（Brian Roberts）預警歐洲近日爆發第二波疫情恐打擊本季叫車需求。

優步叫車服務在歐洲中東及非洲（EMEA）的訂單量已在上季年減36％，美國訂車量更在上季年減60％，儘管與前一季相比成長75％。