暴漲氣勢暫歇！美股開盤跌百餘點

美國大選開票又有新變化！關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的拜登得票數稍早超前川普得票數，讓拜登入主白宮更前進一步，加上非農數據優於預期，失業率也從7.9%回落至6.9%，讓美期指翻紅上漲。道瓊指數周五(6日)開盤仍下跌27.34點、以28,362.84點開出，跌勢隨後擴大至超過百點，但本周漲勢有機會創下6月以來最佳單周表現。

截至台灣時間6日晚間10點35分，道瓊指數下跌67.72點或0.24%、暫報28,322.46點；標普500指數下跌14.35點或0.41%、暫報3,496.10點；那斯達克數下跌81.50點或(0.69%、暫報11,809.43點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google等公司股價在經過幾日暴漲後開始回落，均下跌1%左右，VIX指數則是受到美國大選拜登勝出機率更高、美國就業數據變好等利多因素出現後，大跌超過8%，電動車大廠特斯拉股價則下跌1.42%。台積電ADR股價上漲1.11美元或1.23%、暫報89.32美元。

美國勞工部周五公布10月非農就業報告，10非農新增就業人數約64萬人，優於市場預期，失業率大幅回落至 6.9%，創今年 4 月以來最低表現，但由於新一輪刺激經濟法案仍未出爐，加上新冠肺炎疫情在11月捲土重來，美國更好幾天創下超過10萬人確診紀錄，11月經濟數據表現不容樂觀。

（中時新聞網 呂承哲）

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