美大選極端風險消除 新政府將關注2件事

美國總統大選空前激烈，民主黨候選人拜登得票領先，但總統川普仍不認輸，堅稱將循法律程序，要求重新計票，美國選舉爭議暫難以落幕，也牽動美股及台股走勢。

法人認為，這場世紀總統選舉，對市場最大的意涵，在於最極端風險「選舉周」已經不存在，民主黨總統候選人如沒有意外，將當選美國總統，但他將面對的是參議院掌握在共和黨手上、眾議院掌握在民主黨手上的分裂國會。

拜登入主白宮，但民主黨不會完全執政，市場短線「慶祝」不確定性大部分解除，行情在反應新政府政策方向的方式，也會比較溫和，法人建議，投資優先朝向類股輪動的方向思考。

大型本土投顧認為，由於新冠肺炎疫情居高不下，美國新政府選舉壓力解除，兩黨料加快推動新一輪紓困案。受制於參議院的牽制，紓困金額恐低於原先民主黨提出的2.4兆美元，預估規模將落在6,000億美元～1兆美元。

此外，新冠肺炎疫情持續蔓延，美國確診病患948萬人，死亡人數23.3萬人，新增確診人數也首次單日確診突破10萬人。大型本土投顧認為，美國新政府上任後，要積極在抗疫工作上，拿出成績。

疫苗預計於2020年底前問世，大規模普及時點落在2021年第二季末至第三季，美公衛專家佛奇認為，美國2022年才能較接近正常的生活，疫情將影響經濟復甦的進度。

就拜登政策方向來看，安聯環球投資美國投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）表示，拜登承諾要提高對財政刺激的支出，基礎建設與替代能源產業包括工業與製造業，可能會受惠於基礎建設支出的增加。

拜登同時也計畫加大投資在再生能源與對抗氣候變遷項目的力道，擬投資2兆美元於太陽能、風力發電與其他潔淨能源等產業。 瑪哈揚表示，選後市場將受惠於不確定性清除，投資人對市場未來方向將會更加清晰。市場期待2021年有一種獲更多有效的疫苗和藥物治療來應對新冠病毒。若全球消費活動能因此有所改變，特別是在低利率以及持續的財政和貨幣政策刺激的背景下，金融市場可望表現良好。