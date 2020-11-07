先別管大選結果了！這件事對金融市場更重要

今年美國總統選舉進入「延長賽」，在白宮下任主人未明的情況下，與其焦慮守著總統大選結果，投資人更應該關心即將結束的聯準會會議，由於市場目前普遍預期聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將延續寬鬆貨幣政策基調，若結果不如預期，產生的衝擊恐怕比美國總統人選懸而未決更大。

儘管美國總統選戰的贏家尚未出爐，可謂落入最糟劇本，但不論是美股或台股，都沒有一如先前市場擔心出現重挫，第一金投信認為，這是因為不論最終結果為何，有幾項不變的大環境條件，其中一項就是預估聯準會將持續寬鬆的貨幣政策，直到經濟與就業恢復疫情前的榮景。



國票金董事長魏啟林也分析，由目前的選情來看，美國民主黨與共和黨兩黨，都無法同時控制參、眾兩院，後續政策要推行沒有那麼容易，「因此美國還是需要借重貨幣政策，預估聯準會會出來重申寬鬆，鮑威爾的政策應該可以繼續執行兩、三年。」

路博邁多元資產投資長Erik Knutzen也表示，由於此次民主、共和兩黨選情膠著，可預估未來4年，美國維持分裂政府的機率增加。目前，市場的初步反應，也呈現類似的預期心理，而科技類股表現領先景氣循環股，是因為預期「藍潮」全面執政，並推出大規模刺激政策的可能性已下降，同時間國庫券殖利率走低，美元表現則略微轉強。

但更重要的是，Erik Knutzen認為無論此次選舉結果如何，美國都可望延續寬鬆的貨幣政策。

第一金投信進一步分析，目前可以看到其它幾項不變的大環境條件包括：美國政府將推出一定規模的財政刺激政策、疫苗加速研發、美中貿易與科技戰火不會停止。此外，即便疫情復燃，歐美經濟陷入二次衰退的風險升高，但因今年基期極低，明年景氣逐步上揚，企業獲利穩定回升的態勢不變，其中，站在趨勢浪頭上的AI+5G仍舊加速前進，缺乏競爭力的產業及企業將被歷史洪流淹沒。

第一金投信預估，不論川普繼續執政，抑或拜登入主白宮，美股短期震盪、長多格局的態勢不會改變。

（林韋伶）

文章來源：今周刊

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