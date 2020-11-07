川普、拜登誰勝選都沒差？ 股市更在意「他」

歷屆美國總統大選前後，由於政治不確定性干擾，股市波動率都會大幅上升。

但即使如此，大選對於股市影響短暫，市場長期走勢仍須回歸基本面與聯準會動向。

未脫歷史經驗，這一次，美股在美國總統大選前的波動幅度如常加劇；那麼，如果繼續以歷史經驗為師，選後的美股，又會是怎麼樣的一番風景呢？雖然本文截稿前，尚未得知誰是白宮新主人，所幸若回望過去經驗，誰當總統，與美股中長線的關聯似乎都不大。

首先，自1980年代以來，美國共有4位總統連任成功，分別是雷根、柯林頓、小布希與歐巴馬；這4位當中，有3位總統的第二任期美股道瓊指數報酬率，都比第一任期表現更強。唯一掉漆的是小布希，不過，他在上任初期就遇到網通泡沫、911事件，第二任期的尾巴又遭逢「百年一遇」的金融海嘯，算是「倒楣到家」。

別誤會，這並不是要說「總統連任對股市較有利」。且看1992年，柯林頓打敗尋求連任的老布希，這是近代「唯一斬斷總統連任路」的案例，竟也成為近代「唯一在第一任期美股漲幅就超過1倍」的案例。

其實當年的許多條件與這次總統選舉類似——都是民主黨挑戰共和黨連任；而川普執政至今45個月，道瓊指數的33.4％漲幅，也與當年老布希執政同期的37.7％漲幅相近。

綜合來看，若回顧80年代以來經驗，不管誰當總統、能否連任，美股其實都照著自己節奏向上前行。如果你認為這樣的統計樣本太少，那麼，另一個從1937年以來的統計冷知識，或許也可參考。

千禧大選 公債成資金避風港

根據計算，若在1937年將1萬美元投資道瓊指數，直至2019年底，累計的報酬飆破150萬美元。但若投資人選擇只在民主黨或共和黨當政時投資，換黨執政則先全數贖回、保留資金，直到心愛的政黨重新執政後才把這筆資金再投入，那麼，數10年來累計的報酬將不到30萬美元。

雖然民主黨的「投資基本教義派」累積報酬率略高於共和黨，但在「不看黨派一路投資」的超高報酬率底下，兩方基本教義派的報酬率都是少得可憐。

不過，今年選前最令投資人擔心的情況，莫過於選舉結果出現爭議、總統難產。繼續回顧歷史，近代唯一可供參考的類似案例發生在千禧年，民主黨的高爾與共和黨的小布希共同角逐總統大位，開票之後兩黨互不相讓，纏鬥36天後選舉結果才底定，由小布希坐大位。

長達1個多月，美國總統當選人懸而未定，但股市的反映卻不如投資人想像中激烈。從2000年11月7日開票，至大選落幕前夕的最低點（12月1日），道瓊指數從10952點下跌至10373點，累計跌幅僅約5％。況且，當時的美股即使經歷選前急挫下修，但美股席勒通膨調整後本益比仍有近40倍，猶高於這次選舉前約30倍的本益比。

不過，畢竟市場風險意識攀升，千禧年新總統難產的當下，避險資產美國10年期公債的殖利率還是有所反映的，殖利率從11月7日的5.87％，一路下跌至12月12日的5.36％，代表期間的公債價格表現強勢。

誰是聯準會主席 比總統重要

然而話說回來，當年的時空環境與現下終究有些差異，如今美國10年期公債殖利率不到1％，能否重演避風港效應仍待觀察；再者，20年前美國社會的撕裂未如當前嚴重，也沒有社群網路激化仇恨，因此若類似情境發生，投資人或許還是必須提高警覺。

其實如果繼續跟著歷史教訓走，相較於總統，聯準會主席對股市的影響顯然更加深遠，近代任期內股市表現最好的2位美國總統——柯林頓與歐巴馬，前者有聯準會前主席葛林斯班橫跨整個90年代的低利率當靠山，後者則遇到了柏南克用三輪QE（量化寬鬆貨幣政策）搶救金融海嘯的資金浪潮好光景。

整體而言，總統政策或許會影響產業類股前景，但若是中長期投資美股基金，操作布局顯然不必跟著總統選舉結果自亂陣腳，對資金環境、經濟展望保持關心，絕對會比「看總統投資」重要得多。

（陳姿蓉）

文章來源：今周刊

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