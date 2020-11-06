拜登會終結科技惡戰？ 華為噩夢醒靠2關鍵

大陸電信設備巨頭華為遭到美國商務部列入實體清單，甚至是遭阻斷晶片來源，導致華為5G手機的業務面臨困境，然而，美國總統大選雖仍在開票中，但拜登可說是勝券在握，引發外界關注。對此，外媒認為，華為想要從這場噩夢清醒，要看2個關鍵是否成立。

華為去年遭列實體清單後，華為2019年下半年起發表的新產品，都不能搭載GMS服務，甚至在今年5月，所有企業也被要求只要出貨含有半導體產品與服務給華為，都要經過美國政府審核，甚至是第三方採購商都被禁止。不過，在美國大選前，AMD、英特爾、SONY與豪威等企業都獲得美國出貨許可，但僅限非5G產品。甚至華為自己也表態，只要是高通願意出貨，願意採用該公司產品，不過，高通證實目前仍未獲得美方放行。

據《香港經濟日報》報導，拜登反對陸美脫鉤，以及對科技戰的態度如何是2大關鍵。拜登與其幕僚認為，大陸僅是美國主要競爭對手，不是敵人，不贊成美國企業與大陸市場脫鉤，對此，拜登對陸美科技戰的態度成為關鍵。

安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan先前提到，拜登與川普一致認為對華的經濟政策該採取強硬態度，並警惕大陸科技產業發展狀況，但拜登陣營更為穩健，不太可能出現像川普政府的單邊行動。

拜登陣營傾向於加強美國科技產業實力，包括半導體返美生產，包括民主黨9月在參議院提出一項3,500億美元加強美國生產的法案，預計在十年內提高半導體、製藥在美生產規模。總之，拜登政府可能會持續與大陸之間的科技產業競爭，但不太會一手遏止陸企發展，這樣也有助於美企持續與大陸市場的供應鏈緊密程度。

（中時新聞網 呂承哲）

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