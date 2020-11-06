比特幣暴漲原因找到了 消失近7萬枚流向曝光

比特幣（Bitcoin）近期再度暴漲引人矚目，最新價格已達每枚15,722.023美元，有報導指出，周二有69,369枚突然消失，這些現值超過10.91億美元（約313.88億台幣）比特幣原來被當作贓物遭美國司法部查扣，這麼大數目比特幣突然消失，可能是造成2天內每枚暴漲逾2000美元原因。

該錢包原本屬於以比特幣圍交易媒介的地下犯罪網站「絲路」（Silk Road）創辦人烏爾布里希（Ross Ulbricht）所有。該網站最大獲利來源是毒品，但是仲介殺手或各種代行犯罪也會接單，自2011年創立到2013年被查獲前，已完成總計相當於規模12億美元交易，獲得8,000萬美元傭金。

絲路不法所得在2012至13年間遭代號「Individual X」 駭客偷走，但只被兌現一部份，剩餘的都被存在全球第4大比特幣錢包「1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx 」中。美國司法部表示，他們終於查到Individual X真實身分，從而查扣這筆比特幣。

比特幣不是法定貨幣，嚴格意義上來說算是贓物，而非贓款，無法直接沒入國庫，預期這批比特幣之後會被司法部拍賣。照過去流程，往往從查扣算起要數個月之後才會執行拍賣。不過美國司法部並未明確表示如何處理這批比特幣。

（中時 王毓健）