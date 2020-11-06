這兩大搖擺關鍵州 拜登普選票直逼川普

美國總統大選的普選票數持續開出，在台北時間上午9：50左右，備受全球關注的關鍵搖擺州賓州與喬治亞州的普選票數，川普與拜登的差距已愈趨拉近。尋求連任的現任總統，也是共和黨候選人川普選情似愈趨吃緊。

據了解，賓州有20張選舉人票，在3日投票與4日開票初期，川普一度大幅領先民主黨候選人拜登約70萬票，不過，這開票數還未計算郵寄投票約250萬~300萬的選票。

而這部分的郵寄普選票，在近兩日陸續開出後，拜登的得票數已直逼川普，雙方差距迄目前已拉近至約6萬票，而且還有近10%的郵寄選票還未開出。未來整體開票數截止後，不排除拜登有機會翻轉賓州。

喬治亞州方面，該州擁有16張選舉人票，在4日開票之初，川普多是一路領先拜登，不過，近兩日的郵寄選票陸續開出後，雙方差距急速縮小，目前的票數僅相差不到3千票了，而且仍有約1%的選票待持續開出。

此外，在另一關鍵搖擺州的內華達州方面，該州擁有6張選舉人票，但目前開票速度緩慢，雖然目前拜登暫報領先川普約1萬餘票，但這州的郵寄選票還有約15%~16%待開，因此最後結果仍未確認。

唯從大部分的郵記選票，多係傾向投給拜登來看，這3州的關鍵搖擺州，只要拜登勝出任何一州，則拜登選勝大勢將底定，因為拜登現下的選舉人票僅差6票，即達過半的270張選舉人票入主白宮門檻，而這局面的趨勢，是否還有變數，仍需觀察後續開票結果與考驗。

消息來源：The Associated Press

（工商時報 數位編輯）